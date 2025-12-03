Enojado y apenado: la reacción del piloto Franco Colapinto en plena entrevista al escuchar la pirotecnia en una ceremonia de la F1

El joven piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento llamativo en una ceremonia de la F1 en la que se usó pirotecnia.

Visiblemente irritado, en medio de una entrevista, el piloto interrumpió sus declaraciones debido al estruendo de fuegos artificiales que se escuchaban en las cercanías.

“¡No te escucho nada boludo! Hay perros, hay animales… ¿Qué se creen, que es Navidad? ¡La plata que se gastan!”, exclamó el piloto, incapaz de continuar con normalidad la entrevista.

La molestia del corredor sudamericano de 22 años no se limitó a la incomodidad del momento, pues aprovechó la situación para expresar un reclamo más amplio al cuestionar el uso de pirotecnia tanto por el impacto que genera en los animales como por el gasto excesivo que, según señaló, implican este tipo de celebraciones.

En ese orden de ideas, su reacción dejó en evidencia una preocupación que él mismo considera subestimada y que suele repetirse en eventos multitudinarios.

El comentario, breve pero contundente, se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre el uso de fuegos artificiales en espacios públicos y su regulación.

Los fuegos artificiales, según estudios veterinarios, causan a los perros miedo, ansiedad, y estrés, que se manifiestan con signos como temblores, jadeos, ladridos o intentos de huir y esconderse.

La alta intensidad del sonido puede dañar su sistema auditivo, y las partículas químicas de la pirotecnia pueden causar irritación respiratoria y ocular.

Además, el pánico puede llevarlos a escapar y extraviarse o, en casos graves, provocar taquicardia o incluso la muerte.

La intensidad de estos efectos varía según cada perro, pero la mayoría sufre algún grado de malestar, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas para protegerlos durante estos eventos.