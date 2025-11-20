NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Fútbol

Jugador de selección sudamericana que irá al Mundial dejó su pasaporte en un pantalón que terminó en la lavadora y se pierde fechas FIFA

noviembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Colombia vs. Paraguay Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE/ Pasaporte - Foto de referencia Canva
El desafortunado hecho ocurrió cuando faltan menos de seis meses para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Un futbolista de una selección sudamericana que irá a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 vivió un desafortunado hecho antes de que el equipo nacional de su país disputara la reciente fecha FIFA de noviembre contra dos de los tres anfitriones del próximo Mundial.

El combinado se enfrentó primero en duelos preparativos contra Estados Unidos y posteriormente contra México, países que albergarán la máxima cita del balompié junto a Canadá.

Ambos duelos amistosos tuvieron lugar precisamente en territorio sudamericano, donde todos los jugadores de las selecciones que se enfrentarían debían viajar sin excepción con su respectiva federación.

Sin embargo, poco tiempo antes de partir rumbo a reunirse con su federación, el mediocampista sudamericano, que juega en Norteamérica, se percató de un incidente que todo viajero teme antes de realizar una salida internacional.

Y es que el volante central Andrés Cubas dejó su pasaporte dentro de un pantalón que terminó en la lavadora, lo que le impidió asistir con su selección, la de Paraguay, a los partidos contra las selecciones cuyos países serán sede del evento futbolero más importante a nivel global.

Cubas, que juega en el Vancouver Whitecaps de Canadá, se perdió los dos amistosos de Paraguay: la derrota por 2 a 1 ante Estados Unidos el sábado y la victoria de 2 a 1 sobre México el martes.

"Se equivocó, se le olvidó en el pantalón. Y bueno, la señora que trabaja allí tampoco se dio cuenta y lo metieron en la lavadora. Está muy molesto", declaró esta semana Francisco Cubas, padre del jugador, a la cadena paraguaya ABC.

Cubas, cabe resaltar, pudo obtener un nuevo pasaporte, según informó su padre, pero debido a un trámite adicional que debía hacer tras haber perdido el anterior, no alcanzó a estar a punto para el viaje con sus compañeros.

Seguido de esto se conoció que el trámite en cuestión estaba relacionado con la visa que le permitía a Cubas salir de Canadá, un proceso que no alcanzó a realizar, por lo que no pudo llegar a tiempo para los choques, agregó su padre.

Paraguay, vale recordar, se quedó con el último cupo directo al Mundial de 2026 tras haber quedado sexto en la tabla final de las Eliminatorias Sudamericanas por encima de Bolivia, al que le alcanzó para el repechaje tras vencer a Brasil y luego de que Venezuela cayera en la última jornada contra Colombia.

Además de Paraguay, Brasil (5), Uruguay (4), Colombia (3), Ecuador (2) y Argentina, como líder, se clasificaron para la cita norteamericana que sucederá a Catar 2022, donde la albiceleste logró su tercera Copa del Mundo.

Bolivia, entretanto, se medirá contra Surinam en el partido de la repesca y, de ganar ese encuentro, jugará después contra la selección de Irak en la carrera por ser el séptimo país sudamericano con presencia en el esperado Mundial de 2026, que incluirá por primera vez a 48 equipos.

