Roberto Vernet, colaborador de Vente Venezuela, secuestrado mientras trotaba en un parque público

Mientras el país conocía la excarcelación de Macario González, un hombre de la tercera edad en Lara, se priducía un nuevo secuestro en Caracas.

Esta vez la víctima es Roberto Vernet, de profesión ingeniero, quien colaboró en la campaña por Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 2024 junto a María Corina Machado.

En sus redes sociales Vernet estaba bajo perfil, pero eso no bastó para que este viernes fuera desaparecido.

VEA TAMBIÉN 61 presos políticos se encuentran desaparecidos en Venezuela, según el Foro Penal o

"Urgente: Hace una hora fue secuestrado por esbirros de la dictadura, el Ing. Roberto Vernet @robertovernet

, mientras hacia ejercicios y caminaba por el parque Vizcaya en Caracas. Exigimos respeto a su integridad física y su inmediata liberación", denunció en su cuenta en Instagram, César Pérez Vivas.

Vernete se suma a la lista de presos políticos que ya supera los mil, aunque la cifra es ligeramente inferior según el Foro Penal.