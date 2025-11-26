Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

Pese a los rumores entorno a la crisis en el vestuario del conjunto nacional, la selección de Uruguay ratificó la permanencia de Marcelo Bielsa como su entrenador.

Según comunicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el argentino Marcelo Bielsa seguirá al frente del conjunto ‘Charrúa’.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, afirmó que la continuidad del ‘Loco’ tiene que ver con mantener el camino que han trazado para el Mundial de 2026.

En las últimas horas la dirigencia sostuvo una extensa reunión con el entrenado para habla sobre su futuro en el equipo y donde llegó a la conclusión de que lo respaldarían.

VEA TAMBIÉN Histórico: el delantero colombiano Jhon Córdoba rompió impresionante récord como goleador en Rusia o

Alonso explicó que la reunión con el entrenador fue bien y que se está trazando un “camino para llegar bien al Mundial”, por lo que “el entrenador sigue con nosotros”.

“En lo único que estamos todos es en que se levante la selección rumbo al Mundial (...) eso es lo más importante. No hay renunciamientos”, agregó en rueda de prensa a la salida de la extensa reunión.

La ratificación del argentino como dirigente del conjunto uruguayo llega a tan solo horas de que aumentaran los rumores de un pedido de su salida por parte de los jugadores.

Esto tras la derrota 5-1 en el partido amistoso que enfrentaron ante Estados Unidos como parte de su preparación para el Mundial.

Es por ello por lo que dos reconocidos medios uruguayos han afirmado que desde el plantel del conjunto ‘Charrúa’ estarían pidiendo la salida de Bielsa.

Pero el pedido de la renuncia del experimentado técnico vendría, sorpresivamente, de los referentes del equipo como Federico Valverde y Darwin Nuñez.

Medios locales aseguran que Núñez y Valverde le habrían comunicado al director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol, Jorge Giordano, que no volverían al equipo si Bielsa seguía al mando.

Además, otros futbolistas estarían cansados de la actitud del argentino como la intensidad de las prácticas antes de un partido o cómo se comunica con ellos.

VEA TAMBIÉN Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League o

Sin embargo, con está decisión la AUF ratificó el apoyo que Bielsa dijo que tenía en la conferencia de prensa tras perder contra Estados Unidos.

En dicha conferencia de prensa, el ‘Loco’ aseguró ante los medios que tenía respaldo y que seguía con “la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial”.

Además, les pidió a los jugadores que si querían que se fuera que se lo dijeran.

“Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo. Me dicen: ‘mire Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido”, afirmó.