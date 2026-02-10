La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

El pasado 6 de febrero, en Cuba fueron detenidos los jóvenes activistas Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente “El 4tico”, quienes se caracterizaban por publicar videos sobre la crítica situación que vive en su país con críticas dirigidas hacia la dictadura castrista que gobierna la isla.

Este hecho desató la manifestación de cientos de jóvenes cubanos que, por medio de las redes sociales, se han volcado en apoyo de los integrantes de “El 4tico”, rechazando las medidas aplicadas hacia estos por parte del régimen castrista.

Frente a esta situación y la actual crisis que vive la isla, el programa La Tarde de NTN24 conversó con la activista cubana Carolina Barrero Ferrer.

Para Barrero Ferrer, la voz de rechazo por parte de los jóvenes de su país frente a esta situación y los diferentes casos de arbitrariedad “da mucha esperanza escuchar a estos jóvenes cubanos tan valientes hablándole al poder”.

La también directora ejecutiva de LA ONG Ciudadanía y Libertad, manifestó que “los jóvenes han encontrado en el lenguaje de las redes sociales un medio para expresarse y alzar su voz”, puesto que la libertad se ve reprimida por “el sistema represivo cubano es totalitario y controla todas las instituciones”.

De acuerdo con la activista, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez fueron detenidos de manera arbitraria el pasado 6 de febrero y posteriormente enviados a un centro de tortura de Holguín.

Según Carolina, tras interponer un habeas corpus, se conoció que el próximo jueves 12 de febrero, estos dos jóvenes tendrán una audiencia pública, espacio en el que esperan conocer el estado en el que se encuentran y los delitos de los que les acusa la dictadura castrista.

Barrero dejó claro que actualmente Medina y Zayas “no son los únicos” jóvenes detenidos por “producir contenido en redes sociales”. A pesar del miedo de esta situación, ellos “siguen usando este recurso” para “hablarle con la verdad al poder”.

En cuanto a la actual situación de su país, la directora ejecutiva de ONG Ciudadanía y Libertad, manifestó que “el Estado no está ofreciendo servicios básicos a la población. Los cubanos en realidad están sobreviviendo como pueden”, motivo por el cual “el régimen se ha visto forzado, pese a la negación, a tener una primera ronda de conversaciones con la administración de Trump”, pero de las cuales parece no haber llegado a ningún acuerdo.

Para finalizar, señaló que el pueblo cubano tiene claro que la “única salida y solución” a la crisis de su país es la “transición democrática”.