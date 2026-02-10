NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Régimen Castrista

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La activista Carolina Barrero Ferrer habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre la captura y voz de protesta de los jóvenes en Cuba, tras la detención arbitraria por parte del régimen castrista de los integrantes del proyecto audiovisual “El 4tico”.

El pasado 6 de febrero, en Cuba fueron detenidos los jóvenes activistas Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente “El 4tico”, quienes se caracterizaban por publicar videos sobre la crítica situación que vive en su país con críticas dirigidas hacia la dictadura castrista que gobierna la isla.

Este hecho desató la manifestación de cientos de jóvenes cubanos que, por medio de las redes sociales, se han volcado en apoyo de los integrantes de “El 4tico”, rechazando las medidas aplicadas hacia estos por parte del régimen castrista.

Frente a esta situación y la actual crisis que vive la isla, el programa La Tarde de NTN24 conversó con la activista cubana Carolina Barrero Ferrer.

Para Barrero Ferrer, la voz de rechazo por parte de los jóvenes de su país frente a esta situación y los diferentes casos de arbitrariedad “da mucha esperanza escuchar a estos jóvenes cubanos tan valientes hablándole al poder”.

La también directora ejecutiva de LA ONG Ciudadanía y Libertad, manifestó que “los jóvenes han encontrado en el lenguaje de las redes sociales un medio para expresarse y alzar su voz”, puesto que la libertad se ve reprimida por “el sistema represivo cubano es totalitario y controla todas las instituciones”.

De acuerdo con la activista, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez fueron detenidos de manera arbitraria el pasado 6 de febrero y posteriormente enviados a un centro de tortura de Holguín.

Según Carolina, tras interponer un habeas corpus, se conoció que el próximo jueves 12 de febrero, estos dos jóvenes tendrán una audiencia pública, espacio en el que esperan conocer el estado en el que se encuentran y los delitos de los que les acusa la dictadura castrista.

Barrero dejó claro que actualmente Medina y Zayas “no son los únicos” jóvenes detenidos por “producir contenido en redes sociales”. A pesar del miedo de esta situación, ellos “siguen usando este recurso” para “hablarle con la verdad al poder”.

En cuanto a la actual situación de su país, la directora ejecutiva de ONG Ciudadanía y Libertad, manifestó que “el Estado no está ofreciendo servicios básicos a la población. Los cubanos en realidad están sobreviviendo como pueden”, motivo por el cual “el régimen se ha visto forzado, pese a la negación, a tener una primera ronda de conversaciones con la administración de Trump”, pero de las cuales parece no haber llegado a ningún acuerdo.

Para finalizar, señaló que el pueblo cubano tiene claro que la “única salida y solución” a la crisis de su país es la “transición democrática”.

Temas relacionados:

Régimen Castrista

Detenciones arbitrarias

Redes sociales

Jóvenes

Donald Trump, presidente de los EE. UU. - Foto: AFP
Donald Trump

"Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente": Donald Trump

Periodista venezolano Carlos Julio Rojas - EFE
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Regimen chavista

La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Nicolás Maduro Guerra | Foto: AFP
Nicolás Maduro Guerra

Según informe del Departamento de Justicia de EE. UU., el hijo de Nicolás Maduro se reunió con disidencias de las Farc en Colombia para coordinar rutas de narcotráfico

Donald Trump, presidente de los EE. UU. - Foto: AFP
Donald Trump

"Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente": Donald Trump

Periodista venezolano Carlos Julio Rojas - EFE
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Regimen chavista

La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

Tormenta EE.UU. | Foto AFP
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

Laura Dogu - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"El trabajo ya comenzó": encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela dijo que empezará a "ejecutar el plan de tres fases" en el país

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre