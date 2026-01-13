"Queda ese misterio de cómo le han convencido de que no se dirija a la prensa": periodista española habla de la excarcelación en Venezuela de Rocío San Miguel

Días después de que Rocío San Miguel y otros presos políticos excarcelados por el régimen venezolano arribaran a España, el hermano de la activista aseguró a través de un comunicado que su hermana "no está en libertad plena sino en una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad".

A su vez, José Manuel San Miguel indicó que su hermana Rocío mantiene también restricciones para que no hable con la prensa.

"La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente. Ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión", indicó.

Ante esta situación, Elisa Beni, periodista española, analizó en NTN24 las prohibiciones a las que habría sometido el régimen venezolano a presos políticos excarcelados, incluida Rocío San Miguel, y la posición del gobierno español en cabeza de Pedro Sánchez, al respecto.

“Hay alguna cuestión de coacciones o chantajes por parte del régimen venezolano, queda ese misterio de por qué o cómo les han convencido de que no se dirijan a la prensa”, indicó Beni.

A su vez, se refirió al papel del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en las excarcelaciones de los ciudadanos españoles incluida Rocío San Miguel. “Es una persona que tiene mucha relación con el presidente actual del gobierno. No sabemos cuál es exactamente el papel y a qué se ha comprometido”, dijo.

“En el tema de la relación de algunos políticos españoles con la república bolivariana tenemos grandes vacíos”, subrayó.

En ese sentido, señaló que “los dos hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, con quienes tienen una gran relación, son con José Luis Rodríguez Zapatero”.

“La relación del presidente del Gobierno no ha sido directa, es decir, no ha habido una relación directa de amistad o de colaboración que hayamos podido constatar por parte del presidente del Gobierno, pero sí hemos podido constatar que, digamos, su edecán Rodríguez Zapatero ha tenido grandes relaciones con esta cúpula bolivariana de Venezuela”, agregó.

Beni también insistió en que “ahora mismo hay varios casos judiciales en España que están íntimamente relacionados con las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y de parte del PSOE y del gobierno con los mandatarios venezolanos”.