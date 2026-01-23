Detuvieron a excampeón olímpico canadiense señalado por el FBI de ser "una versión moderna de Pablo Escobar"

El excampeón olímpico de snowboard canadiensede Ryan Wedding, quien es acusado de haberse convertido en capo del narcotráfico, fue detenido este viernes, según reportaron varios medios estadounidenses.

La justicia de Estados Unidos buscaba a Wedding, de 44 años, por cargos de tráfico de drogas y asesinato, y figuraba en la lista de los "Diez Fugitivos Más Buscados" del FBI.

Además, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que conllevara a su captura.

De acuerdo con un informe de NBC News, que citó a dos fuentes policiales de Estados Unidos, Wedding se encuentra bajo custodia, aunque no precisó dónde fue arrestado.

Anteriormente, funcionarios estadounidenses habían indicado que Wedding podría haberse ocultado en México.

En una rueda de prensa reciente, el director del FBI, Kash Patel, describió a Wedding como "una versión moderna de Pablo Escobar", el famoso narcotraficante colombiano que murió en 1993.

Reportes indican que siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron arrestadas en Canadá en noviembre, entre ellas su abogado, por quien Washington exige su extradición.

Con los alias de "El Jefe", "Giant" y "Public Enemy", el exdeportista es acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Como deportista, Ryan Wedding representó a Canadá en snowboarding en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, competencia donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.