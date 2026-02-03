NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Gustavo Petro

"Me preguntó por Delcy": presidente Petro reveló detalles de su reunión con Trump y se refirió al futuro de Venezuela

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto EFE
Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras la descertificación de Colombia, la inclusión del mandatario en la lista OFAC y el retiro de su visa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes sobre su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras la descertificación de Colombia, la inclusión del mandatario en la lista OFAC y el retiro de su visa. El encuentro ocurre además exactamente un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

En medio de una entrevista con Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, el mandatario colombiano reveló la propuesta que le hizo a Trump sobre trabajos conjuntos de Ejércitos de Colombia y Venezuela.

De acuerdo con Petro, su gobierno perseguirá a jefes del ELN en Venezuela con colaboración de fuerzas venezolanas.

"Le dije que los capos no están viviendo en Colombia. Le pedí el favor que juntemos fuerzas para capturarlos fuera de Colombia donde están viviendo porque si no, no acabaremos el narcotráfico", afirmó.

Respecto al tema de aranceles con Ecuador, Petro afirmó que Trump "llamará" a Daniel Noboa para que mejoren las relaciones entre Colombia y Ecuador.

"Entre Noboa y Petro hay desinformación como la que había entre Trump y Petro y que hoy se ha deshecho", dijo.

Sobre el modelo de captura de Nicolás Maduro, Petro aseguró que le dijo a Trump que "estaba acostumbrado a la guerra".

"Me preguntó por Delcy y le dije que he estado hablando con la oposición racional en Venezuela porque creo que el país se merece un futuro", agregó.

Tras ser cuestionado sobre qué pensaba de Trump, Petro aseguró: "Me gustan los gringos francos, somos diferentes, pero la franqueza está primero".

El mandatario también reveló que invitó a Trump a visitar Colombia. "Le dije que viniera a Cartagena, le dije que era una ciudad hermosísima. Lo invité a que disfrutara del caribe. Él cree que Colombia es violenta y no, solo unas regiones", indicó.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Estados Unidos

Colombia

Donald Trump

Casa Blanca

