NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Rusia

Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras negociaciones en Abu Dabi

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Rusia anunció haber efectuado un nuevo canje de prisioneros con Ucrania - Foto AFP
Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores del intercambio, según fuentes.

Ucrania y Rusia realizaron este jueves su primer intercambio de prisioneros en meses, liberando a 157 soldados capturados cada uno, informó el Ministerio de Defensa ruso, coincidiendo con las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi para explorar una salida al conflicto.

"El 5 de febrero fueron devueltos 157 militares rusos desde Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado, y agregó que "a cambio, se entregaron 157 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas".

El enviado estadounidense Steve Witkof calificó las negociaciones de "detalladas y productivas", pero rebajó las expectativas diciendo que "queda mucho trabajo por hacer".

Kiev y Moscú también señalaron que el diálogo iba por buen camino, pero omitieron decir si hubo progresos en sobre el tema del territorio. Y no hay señales de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones.

"Desde luego que no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo tan constructiva como sea posible", declaró Zelenski en rueda de prensa en Kiev. "Queremos resultados más rápidos".

o

El enviado ruso Kirill Dmitriev criticó lo que llamó intentos de Europa de "interrumpir el progreso".

El miércoles, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reconoció al menos 55.000 bajas en el campo de batalla desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, una cifra inferior a muchas estimaciones independientes.

Rusia no ha revelado cuántos soldados han muerto en sus filas. La BBC y el medio independiente Mediazona, que siguen los obituarios y los anuncios de familiares, han encontrado los nombres de más de 160.000 militares rusos fallecidos en el conflicto.

Antes de las negociaciones de dos días, Rusia lanzó su último ataque masivo contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Muchas personas quedaron sin electricidad y tiritando en un frío extremo, con temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero.

El principal negociador ucraniano afirmó el miércoles que en la primera jornada se ha hablado de "pasos concretos y soluciones prácticas".

Pero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que los combates continuarían "hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas".

El principal punto de fricción en las negociaciones es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania.

Moscú exige que Kiev retire sus tropas de extensas áreas del Donbás y quiere que la comunidad internacional reconozca que las tierras confiscadas durante la invasión pertenecen a Rusia.

