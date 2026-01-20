Excompañero de David Beckham salió en defensa de Brooklyn acusando al exjugador de ser "obsesivo de la perfección"

En medio del drama familiar de los Beckham tras las fuertes acusaciones que hizo el primogenito del matrimonio más famoso de Inglaterra, un excompañero de David Beckham solió a apoyar a Brooklyn.

El excompañero de David Beckham, John O'Kane, con quien jugó en el Manchester United, salió a apoyar al hijo mayor de los 'Becks' confirmando que el exfutbolista era "obsesivo de la prefección".

Desde su cuenta en la red social de X dijo: "Viví con Beckham durante algunos años. Digamos simplemente que le gusta tener el control total y era obsesivo con la perfección".

"Si Brooklyn hubiera tenido que decir esto y quemar a la llamada familia perfecta. ¡La marca Beckham no debería estar antes que tus hijos, no importa lo que haya pasado!", añadió.

Horas más tardes aclaró que la obsesión de David Beckham "lo convirtió en el futbolista que fue en mi opinión", pero "sea lo que sea que haya pasado con su hijo, sintió que tenía que decir algo".

Y enfatizó que: "Todavía creo que no se debe repudiar a los propios hijos, pase lo que pase. Pero esa soy solo yo".

Las palabras del excompañero de David Beckham llegan momentos después del descargo en redes que hizo su hijo mayor Brooklyn Peltz Beckham sobre la relación con sus padres.

Brooklyn acusó a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y afirmó que no está buscando renconciliarse con su familia.

En sus historias de Instagram, el mayor de los Beckham se pronunció de manera pública por primera vez sobre el drama familiar y explicó que sus progenitores aparentemente intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribió en un extenso mensaje en Instagram.

Y añadió: "No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida… No quiero reconciliarme con mi familia".