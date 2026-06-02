"La riqueza petrolera de Venezuela ya no está siendo robada": Marco Rubio ante el Congreso de Estados Unidos

Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intervino ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para abordar el presupuesto de la cartera para el año fiscal 2027.

Se trató de la primera comparecencia pública de Rubio ante el Congreso desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

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Durante su intervención, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos dijo que la política exterior de la segunda administración del presidente Donald Trump "está enfocada exclusivamente en los intereses nacionales" del país.

En esa línea se refirió a la situación en Venezuela, en Cuba, en Irán y otras partes del mundo.

Sobre Venezuela, donde Washington intervino a comienzos de enero para capturar al dictador chavista Nicolás Maduro, el secretario Rubio indicó que "la riqueza petrolera del país ya no está siendo robada" por el régimen.

"La riqueza petrolera de Venezuela ya no está siendo robada, se destina directamente a pagar a los trabajadores del gobierno, comprar equipo médico y está siendo auditada. “Eso es un avance significativo", aseguró.

En cuanto a Cuba, dijo que la isla “no está controlada por el Estado”, sino que está controlada por una empresa holding militar llamada GAESA que "posee prácticamente todo, y que ni un centavo de ese dinero se transfiere al tesoro público".

Cuba ha patrocinado el terrorismo. “Por ejemplo, virtualmente todos los grupos terroristas de izquierda, radicales y violentos en el hemisferio occidental han dependido en algún momento del apoyo de Cuba”, añadió sobre la isla.

Frente al tema de Medio Oriente, donde fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo la operación Furia Épica contra el régimen de Irán y donde Washington negocia para poner fin al conflicto, el funcionario norteamericano aseveró que el presidente Trump ha dejado claro que la prioridad es que Irán nunca pueda tener un arma nuclear.

"No hay una armada iraní, yace en el fondo del océano, y pronto, en el transcurso de unos años, serán excelentes puntos de pesca porque se convertirán en arrecifes", aseguró.