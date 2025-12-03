La vedette venezolana 'Rosita' y una popular discoteca entre los nuevos sancionados de la OFAC

Este miércoles, la cuenta oficial en redes del Departamento del Tesoso hizo pública una nueva lista de sancionados por sus vínculos con organizaciones criminales.

La novedad es que la nueva lista incluye a la popular vedette venezolana Jimena Araya, mejor conocida como "Rosita", muy polémica por sus participaciones en la televisión venezolana y posteriormente al ser buscada por sus nexos con el "Niño Guerrero", prófugo líder del Tren de Aragua.

de la administración Trump contra las organizaciones internacionales de narcotráfico, el Departamento del Tesoro ha sancionado a afiliados clave del cártel terrorista Tren de Aragua", dice el anuncio.

"La red sancionada hoy incluye a la artista "Rosita" —DJ, actriz y modelo con millones de seguidores en redes sociales— y a otros involucrados en la organización de fiestas con drogas a beneficio del Tren de Aragua", agrega,

El Departamento del Tesoro reiteró en el comunicado que no descansará en su lucha para que Estados Unidos "vuelva a ser seguro".

La publicación se enmarca además en el despliegue que ha hecho Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico, del que acusa a Nicolás Maduro y su Cartel de los Soles.

QUIÉN ES 'ROSITA'

Jimena Araya saltó a la fama mostrando su voluptuoso cuerpo interpretando a Rosita en programas Cheverísimo y ¡A que te ríes!, del canal Venevisión.

Fue acusada de colaborar en la fuga de Héctor Guerrero Flores (alias "Niño Guerrero") del Centro Penitenciario de Aragua, en el estado Aragua, siendo capturada el 29 de octubre y días más tarde puesta en libertad bajo fianza, esperando sentencia sobre su caso.

Sobre ella, el Departamento del Tesoro reseña: ARAYA NAVARRO, Jimena Romina (alias "ARAYA, Jimena"; alias "Rosita"), Venezuela; Colombia; Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1983; nacionalidad venezolana; Género: Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: artículo 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886; Cédula n.° 16011070 (Venezuela) (individual) [SDGT] [TCO] (Vinculado a: TREN DE ARAGUA).

Actualmente 'Rosita' se encuentra en la Ciudad de México, donde trabaja como actriz, modelo y DJ. Recientemente, en julio de 2024, visitó su ciudad natal en Venezuela, Maracay, para "obras benéficas".