NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia se refirió a los bombardeos en los que murieron 15 menores: "No hubo nada ilegal"

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
La respuesta del funcionario se da luego de conocerse que la justicia militar colombiana abrió una investigación por bombardeo contra la guerrilla ordenado por el presidente Petro.

Este martes, ascendió a 15 la cifra de menores fallecidos durante los bombardeos militares ordenados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra las disidencias de las FARC.

Ante la polémica que esta noticia ha generado, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, habló sobre los operativos que generan un gran debate en el país.

El ministro, en conversación con el medio RCN, explicó que en los bombardeos: “No murió ningún niño o niña durante esta operación. Los niños son de 12 años o menos”.

El funcionario colombiano hizo énfasis en que los que murieron en dichos ataques fueron adolescentes lamentablemente “reclutados por criminales que los han usado como combatientes ilegales en función continua de combate y les hace perder cualquier protección que brinda las diferentes normas internacionales en las hostilidades”.

o

Y dijo que el único crimen que existe es “generado por los grupos armados organizados que reclutan a los niños y niñas para llevarlos a las hostilidades”.

Sánchez también fue cuestionado sobre que, en gobiernos anteriores, como el del expresidente Iván Duque, este tipo de bombardeos fueron duramente criticados.

De hecho, uno de los tantos bombardeos autorizados por Duque le costó, en su momento, el puesto al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

En 2019 el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero renunció a su cargo acorralado por debates de moción de censura en el Congreso por ordenar un bombardeo en el que murieron menores.

Petro, que era senador de oposición al gobierno de Iván Duque, calificó esos hechos como un "crimen de guerra".

Ante esto, el ministro respondió: “La gente debería estar haciendo otro tipo de debate. Aquí no hubo nada ilegal. Aquí lo único que hubo fue una acción totalmente legítima”.

E invitó a que se cuestione el por qué los menores están siendo reclutados por las disidencias de las FARC.

La respuesta del funcionario se da luego de que conocerse que la justicia militar colombiana abrió una investigación por bombardeo contra la guerrilla ordenado por el presidente Petro.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció en un comunicado que abrió una investigación para "verificar" si el ataque, en el que murieron 19 guerrilleros, "se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado".

Por dichos bombardeos, la representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que se citará a moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Temas relacionados:

Ministro de Defensa de Colombia

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Bombardeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Misil balístico | Foto Canva
Armas nucleares

EE. UU. prueba el misil intercontinental Minuteman lll: así funciona el proyectil capaz de portar ojivas nucleares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Tren de Aragua

Capturan en Perú a venezolana integrante del Tren de Aragua y sonríe para la foto

La nave espacial Artemis II Orion de la NASA en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida-Foto: NASA
Artemis

Así luce el impresionante cohete de la NASA que llevará de nuevo a astronautas a explorar la Luna en la misión Artemis

Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Misil balístico | Foto Canva
Armas nucleares

EE. UU. prueba el misil intercontinental Minuteman lll: así funciona el proyectil capaz de portar ojivas nucleares

Sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuerza aérea de EE. UU. confirma con fotos los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos

Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre