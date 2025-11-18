Ministro de Defensa de Colombia se refirió a los bombardeos en los que murieron 15 menores: "No hubo nada ilegal"

Este martes, ascendió a 15 la cifra de menores fallecidos durante los bombardeos militares ordenados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra las disidencias de las FARC.

Ante la polémica que esta noticia ha generado, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, habló sobre los operativos que generan un gran debate en el país.

El ministro, en conversación con el medio RCN, explicó que en los bombardeos: “No murió ningún niño o niña durante esta operación. Los niños son de 12 años o menos”.

El funcionario colombiano hizo énfasis en que los que murieron en dichos ataques fueron adolescentes lamentablemente “reclutados por criminales que los han usado como combatientes ilegales en función continua de combate y les hace perder cualquier protección que brinda las diferentes normas internacionales en las hostilidades”.

Y dijo que el único crimen que existe es “generado por los grupos armados organizados que reclutan a los niños y niñas para llevarlos a las hostilidades”.

Sánchez también fue cuestionado sobre que, en gobiernos anteriores, como el del expresidente Iván Duque, este tipo de bombardeos fueron duramente criticados.

De hecho, uno de los tantos bombardeos autorizados por Duque le costó, en su momento, el puesto al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

En 2019 el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero renunció a su cargo acorralado por debates de moción de censura en el Congreso por ordenar un bombardeo en el que murieron menores.

Petro, que era senador de oposición al gobierno de Iván Duque, calificó esos hechos como un "crimen de guerra".

Ante esto, el ministro respondió: “La gente debería estar haciendo otro tipo de debate. Aquí no hubo nada ilegal. Aquí lo único que hubo fue una acción totalmente legítima”.

E invitó a que se cuestione el por qué los menores están siendo reclutados por las disidencias de las FARC.

La respuesta del funcionario se da luego de que conocerse que la justicia militar colombiana abrió una investigación por bombardeo contra la guerrilla ordenado por el presidente Petro.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció en un comunicado que abrió una investigación para "verificar" si el ataque, en el que murieron 19 guerrilleros, "se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado".

Por dichos bombardeos, la representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que se citará a moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.