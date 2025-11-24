NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Israel

Israel acusa al régimen de Venezuela de ser el "vínculo" de Hezbolá, Hamás y los hutíes en Sudamérica

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó al régimen de Venezuela de ser el "nexo" en Sudamérica de los grupos terroristas Hezbolá, Hamás y de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, a los que calificó como "Estados terroristas" en Oriente Medio.

o

"En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela", afirmó Saar durante un encuentro con las Cámaras de Diputados y de Senadores en Paraguay.

"Venezuela desestabilizó la región al llevar a una crisis de refugiados, es la base para los operativos de terror del Hezbolá, agregó el funcionario.

Asimismo, Saar apuntó contra Nicolás Maduro y dijo "abiertamente que Venezuela es parte del eje de la resistencia".

La declaración del funcionario ocurre apenas unas horas después de que entrara en vigor la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera por parte de Estados Unidos, país que señala a Maduro como jefe de esa organización de narcotráfico.

La reciente designación es una decisión que, según funcionarios, le da “más herramientas” al Gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela.

En la misma reunión en Paraguay, Saar habló sobre la muerte de un líder de Hezbolá durante un bombardeo israelí en las últimas horas en Beirut, Líbano, señalado que ahoa "el mundo es un lugar mejor" sin el jefe militar del movimiento terrorista.

Haytham Ali Tabatabai es el comandante de Hezbolá de mayor rango abatido por Israel desde que un alto el fuego en noviembre de 2024 buscó poner fin a más de un año de hostilidades entre ambas partes.

o

En visita oficial en Asunción, el canciller del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negó que la operación israelí haya violado la soberanía de Líbano y calificó a Ali Tabatabai de "asesino en masa".

"El mundo es un lugar mejor hoy sin Ali Tabatabai. El jefe de estado mayor del ejército terrorista de Hezbolá era un asesino en masa con sangre estadounidense e israelí en sus manos", dijo.

Junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, Saar agradeció al gobierno del presidente Santiago Peña por trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, un paso que ya dieron Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea y Kosovo, y que Argentina prevé hacer en 2026.

