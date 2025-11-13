NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La general retirada de cuatro estrellas manifestó además que el despliegue de EE.UU. en el Caribe hace parte de "un esfuerzo muy sofisticado, calculado y coordinado".

Se conocen nuevos detalles sobre el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga.

o

La exgeneral del Comando Sur de la unión americana, Laura Richardson, reveló qué funciones tendrá el colosal portaviones USS Gerald Ford en este operativo.

“Ya teníamos bastante despliegue antes de que llegara el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, que trae consigo destructores adicionales, barcos y aviones. obviamente, tienes nueve escuadrones como parte del ala aérea del portaviones”, expresó Richardson.

Además, puntualizó que, aparte de la imponente fortaleza marítima, ya se contaba con una “capacidad tipo Ark-View, que es como un mini portaviones, un grupo anfibio y la unidad expedicionaria de marines”.

o

“Eso ya estaba allí, los ocho barcos, los F-35 están en Puerto Rico. Hay mucha capacidad en la región en este momento... El USS Gerald Ford creo que simplemente añade más capacidad”, acotó.

En términos de las capacidades de la milicia venezolana, la general retirada de cuatro estrellas manifestó: “tienen sistemas más antiguos, la modernización es deficiente, la preparación operativa es deficiente, tienen quizás unos 20 cazas rusos, quizás unos 15 o 16 modelos Alpha-Bravo, que son los modelos más antiguos, no muy capaces, pero aún así hay algún tipo de capacidad”.

“Tienen algunos tanques y algunos vehículos blindados, pero su sistema de defensa aérea en capas, aunque es viejo, está actualizado y realmente creo que es más para proteger la parte interna del país, la capital, el régimen, en lugar de ser, ya sabes, realmente un sistema de defensa del país”, agregó.

Finalmente, sobre el tema adicionó: “creo que lo que estamos viendo es un esfuerzo (militar) muy sofisticado, calculado y coordinado, para asegurar la influencia en el hemisferio”.

o

Las declaraciones de Richardson se traducen en la primera vez que un alto mando militar de Estados Unidos ofrece detalles de la operatividad de este buque de guerra (USS Gerald Ford), el más grande del mundo.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Militar

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro vive el momento más crítico de su gobierno - Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: se conoce el fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Despliegue militar | Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Cuál sería el primer blanco de EE. UU. en caso de un eventual ataque al régimen de Maduro?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro vive el momento más crítico de su gobierno - Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: se conoce el fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Poderoso submarino | Foto Canva
Submarino

Este país sudamericano avanza en la construcción de un submarino de 1.500 toneladas que cambiaría el equilibrio naval en la región

Despliegue militar | Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Cuál sería el primer blanco de EE. UU. en caso de un eventual ataque al régimen de Maduro?

Diego Forlán | Foto: EFE
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

España | Foto EFE
España

España rompe el silencio y admite el "dolor" de la conquista en los pueblos originarios de América

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre