"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Se conocen nuevos detalles sobre el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga.

La exgeneral del Comando Sur de la unión americana, Laura Richardson, reveló qué funciones tendrá el colosal portaviones USS Gerald Ford en este operativo.

“Ya teníamos bastante despliegue antes de que llegara el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, que trae consigo destructores adicionales, barcos y aviones. obviamente, tienes nueve escuadrones como parte del ala aérea del portaviones”, expresó Richardson.

Además, puntualizó que, aparte de la imponente fortaleza marítima, ya se contaba con una “capacidad tipo Ark-View, que es como un mini portaviones, un grupo anfibio y la unidad expedicionaria de marines”.

“Eso ya estaba allí, los ocho barcos, los F-35 están en Puerto Rico. Hay mucha capacidad en la región en este momento... El USS Gerald Ford creo que simplemente añade más capacidad”, acotó.

En términos de las capacidades de la milicia venezolana, la general retirada de cuatro estrellas manifestó: “tienen sistemas más antiguos, la modernización es deficiente, la preparación operativa es deficiente, tienen quizás unos 20 cazas rusos, quizás unos 15 o 16 modelos Alpha-Bravo, que son los modelos más antiguos, no muy capaces, pero aún así hay algún tipo de capacidad”.

“Tienen algunos tanques y algunos vehículos blindados, pero su sistema de defensa aérea en capas, aunque es viejo, está actualizado y realmente creo que es más para proteger la parte interna del país, la capital, el régimen, en lugar de ser, ya sabes, realmente un sistema de defensa del país”, agregó.

Finalmente, sobre el tema adicionó: “creo que lo que estamos viendo es un esfuerzo (militar) muy sofisticado, calculado y coordinado, para asegurar la influencia en el hemisferio”.

Las declaraciones de Richardson se traducen en la primera vez que un alto mando militar de Estados Unidos ofrece detalles de la operatividad de este buque de guerra (USS Gerald Ford), el más grande del mundo.