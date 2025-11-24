Autoridades ucranianas confirman fuertes explosiones en Kiev tras una alerta de misiles

Varias explosiones sacudieron a Kiev, la capital de Ucrania, durante la madrugada del martes, después de que se activara una alerta aérea en todo el país.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko, informó a través de Telegram sobre la amenaza de proyectiles balísticos.

"Hay drones Shahed y misiles de crucero enemigos en el aire. También hay una amenaza de lanzamiento de misiles balísticos y (misiles) Kinjal", añadió el funcionario.

La defensa aérea fue activada y "está derribando objetivos enemigos", precisó, pidiendo a la población que permanezca en los refugios.

En la misma plataforma digital, las fuerzas aéreas ucranianas, por su parte, indicaron: "Hay una amenaza de misiles en toda Ucrania".

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló, a su vez, que “el suministro de agua y energía se vio interrumpido la ciudad”.

Un día antes, el día lunes, un ataque ruso nocturno el lunes contra la ciudad ucraniana de Járkov, en el este del país, causó cuatro muertos y 17 heridos.

Las autoridades del país que administra Volodímir Zelenski precisan que “Rusia ataca casi a diario el país con drones o misiles desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022”.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.