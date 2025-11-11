Recta final para las elecciones en Chile: ¿Quién será el sucesor de Gabriel Boric?

Chile entró en la recta final para escoger al sucesor de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Este lunes, los ocho candidatos presidenciales presentaron sus propuestas de gobierno en el último debate televisado previo a los comicios de este próximo domingo.

"Quiero hacer aquí mi compromiso de gobernabilidad para el futuro, que cada familia pueda llegar a fin de mes y viva en un barrio más seguro", dijo la candidata de la coalición oficialista chilena, Jeannette Jara, en su intervención en el último debate presidencial.

Según las encuestas, tiene su paso asegurado para el balotaje, pero la última palabra la tendrán, en las urnas, el próximo domingo. Junto con ella, siete candidatos más aspiran llegar al cargo más importante de Chile.

José Antonio Katz, quien representa el relevo del sector más conservador de Chile, tiene 59 años y es abogado de profesión. También suena como un posible vencedor: "Los que van a tener miedo futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar", dijo.

En total son 15.779.102 los chilenos habilitados para sufragar en las elecciones del domingo. Su voto escribirá una nueva página en la historia democrática del país.

