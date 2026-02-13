La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

La encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a Bogotá, para reunirse con Gustavo Petro, así lo pudo establecer NTN24 con fuentes que pidieron guardar el anonimato.

Tras la caída de Maduro, Petro había invitado a Delcy Rodríguez a la Casa de Nariño, el encuentro con la encargada del régimen haría parte de los compromisos adquiridos por Petro con Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada, cuando Petro reveló que hablaron de "cómo reactivar a Venezuela".

VEA TAMBIÉN Estados Unidos autorizó las operaciones de cinco petroleras en Venezuela: estas son las empresas beneficiadas o

Mario Carvajal Cabal, analista político, analizó en NTN24 esta reunión y aseguró que esto podría ser o por “los intereses ideológicos o a lo que dejó la reunión de Petro en Washington con Trump”.

“Esta reunión tiene varias aristas, una tiene que ver con la propuesta de Ecopetrol de traer gas de Venezuela, también se hablará del apoyo que se le pediría a Venezuela para luchar con fuerzas ilegales en la frontera, en fin. Sin embargo, es curioso que el primer viaje de Delcy Rodríguez sea a Colombia cuando la canciller dijo que recibiría a Delcy después de la operación de Estados Unidos. Para nadie es un secreto que este gobierno no ha ocultado su simpatía por el régimen venezolano”, añadió.

Por último se refirió al papel que ahora juega Delcy Rodríguez como encargada del régimen venezolano: “Delcy Rodríguez es una figura que tiene que jugar un papel doble, el de satisfacer lo que le impone Washington y quien intenta manejar el país y tiene muchos aliados de Maduro en el gobierno y en ese rol múltiple, tendrá que ver como lo balancea”.