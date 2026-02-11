NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

Atleta ucraniano exige al COI levantar prohibición a su casco que muestra a los deportistas muertos en la guerra: "Es obvio que no viola ninguna norma"

febrero 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Vladyslav Heraskevych - Foto AFP
Vladyslav Heraskevych - Foto AFP
El Comité Olímpico Internacional dijo el martes que el atleta no podía utilizar dicho diseño en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych exigió este miércoles al Comité Olímpico Internacional (COI) levantar la prohibición de usar su casco, que muestra a los deportistas muertos en la guerra, durante la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de skeleton, una de las modalidades de descenso en trineo.

"El COI ha convertido la situación con el 'casco conmemorativo' en un teatro del absurdo. En la declaración de ayer, el portavoz del COI, Mark Adams, hizo hincapié en la igualdad entre los atletas y utilizó precisamente este argumento para justificar la prohibición del uso del 'casco conmemorativo'", denunció Heraskevych en una publicación en sus redes sociales.

Mark Adams, cabe resaltar, dijo en conferencia de prensa el martes que el uso del casco que calificó de conmemorativo, como lo indicó Heraskevych, "contraviene las directrices" y señaló que el COI haría una "excepción" y permitiría al atleta llevar un brazalete negro liso en la competición.

Heraskevych manifestó el miércoles que el COI manejaba un "doble rasero" al haberle permitido a un patinador artístico de Estados Unidos el martes, durante su actuación en los Juegos Olímpicos de Milán, rendir un "hermoso homenaje" en memoria de sus padres fallecidos en un accidente aéreo. "No recibió ninguna sanción por ello", precisó Heraskevych.

"Anteriormente lo pedimos y ahora exigimos que se levante la prohibición del uso del 'casco conmemorativo' durante las competiciones de los Juegos Olímpicos. Es obvio que no viola ninguna norma del COI", instó el atleta ucraniano al Comité.

El Comité Olímpico de Ucrania había solicitado anteriormente que Heraskevych pudiera llevar el casco, que muestra específicamente imágenes de atletas ucranianos fallecidos en el conflicto con Rusia desde la invasión de Moscú a su país en 2022.

Heraskevych había contado el lunes que un representante del COI le había comunicado que no podía utilizar el casco que había estado llevando en los entrenamientos.

"El casco se creó para honrar a los atletas ucranianos que murieron defendiendo a Ucrania o que fueron víctimas de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania", alegó previamente el Comité Olímpico Nacional de Ucrania en un comunicado.

El Comité Olímpico Nacional de Ucrania precisó que el casco "cumple plenamente con los requisitos de seguridad y las normas del COI, no contiene publicidad, eslóganes políticos ni elementos discriminatorios, y se ha confirmado que cumple con las normas establecidas durante las sesiones de entrenamiento oficiales".

