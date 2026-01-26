Reconocida figura de la NBA protagonizó fuerte intercambio con un aficionado en pleno partido: "Pagás para verme"

Un nuevo escándalo sacude a la liga más importante del baloncesto en el mundo, luego de que una reconocida figura de la NBA sostuviera un fuerte intercambio con un aficionado durante un reciente partido.

Se trata del alero de los Houston Rockets, Kevin Durant, quien tuvo una importante discusión con un aficionado durante el partido en el que enfrentó a los Detroit Pistons.

En la victoria de 111 a 104 de los Rockests ante los Pistons, Durant fue insultado por un aficionado que estaba a un costado de la cancha.

La ofensa hizo que el alero, de 37 años, reaccionara de inmediato y se acercara para confrontar al aficionado, a quien insultó y le recordó que paga para verlo.

En un video que circula en redes sociales se ve cuando Durant se acerca hasta donde está el aficionado y le dice, claramente enojado: "¿Con quién carajo te crees que estás hablando? ¿Qué haces aquí? Pagás para verme, gordo hijo de p...".

El campeón olímpico con Estados Unidos en París 2024 no paró ahí y continuó su descargo diciéndole al fanático: "No sabes hacer nada, cuida esa maldita boca".

"Eres un hombre adulto, un hombre adulto en mi p... toda la noche (...) Creés que me conoces, pero no me importa nada. Cuidado con esa boca, estás diciendo tonterías", agregó.

Las fuertes palabras del alero de los Rockets dejaron atónitos a todos los presentes y a los usuarios en redes, quienes han criticado al jugador.

"No es un buen comportamiento por parte de los jugadores", " ¡Tonto, mejor concéntrate en el baloncesto!", "Perdió la calma bastante rápido", "Este tipo está perpetuamente enojado", "Espero que la liga lo multe", fueron algunos de los comentarios.

Según dicen algunos internautas, el intercambió inició porque el aficionado le gritó, varias veces, a Durant que no estaba "haciendo" nada, mientras vestía su camiseta.

Pese al incidente, el partido terminó con un marcador favorable para los Rockets, quienes ganaron 111 sobre 104 alcanzando así el cuarto lugar en la Conferencia Oeste.

Esto no fue todo, porque Durant sobresalió al hacer 32 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, convirtiéndolo en el líder y pieza clave de la temporada.