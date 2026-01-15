Estados Unidos incautó sexto buque petrolero en el Caribe, lo confirmó el Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la incautación de un buque petrolero en el Caribe, poco antes del encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump.

“En otra acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes”, indicó el Comando Sur de Estados Unidos.

La incautación marca el sexto buque intervenido en las últimas semanas que transportaba petróleo venezolano o lo había hecho en el pasado.

“El Verónica es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Southern Spear”, agregaron.

De acuerdo con el Comando Sur, dichas operaciones cuentan con el respaldo total del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EE. UU., incluyendo las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28).

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal. Departamento de Guerra de EE. UU. en coordinación con socios interinstitucionales, defenderá nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental”, puntualizaron.

El pasado 9 de enero, Estados Unidos confiscó el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad, convirtiéndose en la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas.

El Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región, según una fuente del sector con conocimiento directo del asunto.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: “no hay refugio seguro para los criminales”.", dijo el Comando Sur en el Comando Sur.

Y añadió que los soldados partieron desde uno de los destructores que Trump envió al Caribe semanas atrás.

"En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes".

"Temores como éste están respaldados por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale", sentenció.