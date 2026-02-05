NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Gerardo Reyes comentó que podría ser que el arresto de confirmarse “fue producto de una cuestión interna en la que los Rodríguez quieren saber si Alex Saab hizo algún negocio clandestino”

Gerardo Reyes, periodista de investigación y autor del libro ‘Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’, expuso los motivos que estarían tras la presunta captura del señalado de ser el testaferro del dictador venezolano capturado el pasado 3 de enero. ¿Purga o orden de EEUU?

El periodista comentó que podría ser que el arresto de confirmarse “fue producto de una cuestión interna en la que los Rodríguez quieren saber si Alex Saab hizo algún negocio clandestino al margen del poder".

"No hay que olvidar que Alex Saab ya fue informante del gobierno de Estados Unidos, lo fue durante un año. Entregó información sobre los sobornos que él pagó para hacer negocios en Venezuela", agregó.

Reyes también puntualizó que "si hay tanta presión por saber dónde y cómo está Alex Saab pues no solamente deberían ser sus abogados los que den información de una supuesta libertad, sino que él sería la persona indicada después de más de 40 horas para dar fe de que está libre".

Y explicó que el gobierno de Estados Unidos está interesado en Alex Saab porque "no puede ocultar el gran disgusto que le causó al gobierno de Trump el hecho de que Biden le haya concedido un perdón".

"Cualquiera que sea el motivo, ya sea interno o externo, Estados Unidos estaría interesado para cualquier fin, ya sea para llevarlo a juicio o usarlo contra Maduro", sentenció.

Sergio de la Peña, quien era subsecretario de Defensa de Donald Trump cuando Alex Saab fue arrestado por primera vez en 2020, dijo también en diálogo con el canal de las Américas que nunca debieron de haberlo soltado.

Además, hizo énfasis en que todo parece indicar que el régimen de Delcy Rodríguez está cooperando para entregarlo a Estados Unidos.

Todo esto se da en medio de las versiones contradictorias de la captura del señalado testaferro de Nicolás Maduro.

El abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó categóricamente la detención de su cliente; mientras que el diario The New York Times publicó que agentes de seguridad del régimen interrogaron tanto a Saab como al empresario y abogado venezolano Raúl Gorrín.

