Jueves, 27 de noviembre de 2025
Le retiraron cargo diplomático a copropietario de Miss Universo que es investigado por tráfico de drogas y otros delitos

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La Cancillería de Guatemala aseguró que el proceso para retirar del cargo al empresario inició en octubre.

Este jueves, el Gobierno de Guatemala anunció una importante decisión en cuanto al mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, quien es investigado por tráfico de drogas, armas y combustible robado.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que le retiró el cargo de cónsul honorario a Rocha Cantú, argumentando que se decidió derogar ese nombramiento tras constatar un incumplimiento de las normas del país.

"Se recibió un informe por parte de la embajada de Guatemala en México indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa", señaló.

La Cancillería de Guatemala aseguró que el proceso para retirar del cargo al empresario inició en octubre antes de que la mexicana Fátima Bosch ganara la última edición del concurso de belleza en Tailandia.

No obstante, puntualizó que la "destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata".

El empresario del norte de México compró en 2024 el 50% de las acciones de la organización que dirige el certamen de belleza Miss Universo y era cónsul honorario de Guatemala en la ciudad de Toluca desde 2021.

Recibió dicho cargo durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), antecesor del actual mandatario Bernardo Arévalo.

Antes de conocerse el despojó de su cargo, la Fiscalía General mexicana confirmó que Rocha Cantú se encuentra implicado en un caso abierto en 2024 por tráfico de armas, de drogas y combustible robado.

El reciente escándalo recae sobre Rocha cuando la prensa lo señala, además, de tener supuestos negocios con el padre de Bosch, quien se alzó con la corona del certamen de belleza la semana pasada.

