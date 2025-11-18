Comando Sur de Estados Unidos publicó impresionante "ejercicio de tiro real" desde el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en medio de despliegue en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos compartió varias imágenes de los ejercicios militares de entrenamiento que se llevan a cabo desde la cubierta del USS Iwo Jima mientras navega por el Caribe.

“Aviones AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines de EE. UU. realizan un ejercicio de tiro real desde el USS Iwo Jima en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe”, indicaron.

Cabe señalar que la Armada de los Estados Unidos también precisó la misión que cumplirá el portaviones más grande del mundo, el Gerald R. Ford, tras sumarse al despliegue militar que la administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en el Caribe.

"La llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Grupo de Ataque del Portaaviones apoyar la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria", dijo la Armada en un comunicado.

En la notificación se informó que el Gerald R. Ford ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM AOR) el 11 de noviembre, encargado de combatir a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington designó como organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del régimen venezolano ha anunciado una movilización masiva de miles de uniformados de las fuerzas aéreas, terrestres y navales para preparar la defensa del país, pese a que Maduro ha pedido a Trump que no escale el conflicto.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el venezolano Nicolás Maduro.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 20 embarcaciones y ha ejecutado a más de 70 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

A esto se le suma que, en agosto, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera al arresto y condena de Maduro de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.