NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miss Universo

Emiten orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

noviembre 26, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Anne Jakrajutatip, copropietaria del concurso de Miss Universo / FOTO: EFE
Anne Jakrajutatip, copropietaria del concurso de Miss Universo / FOTO: EFE
La orden fue emitida luego de que no se presentara para el veredicto por la acusación de presunto fraude y ocultación de información.

Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios y copropietaria del certamen Miss Universo por presunto fraude de casi un millón de dólares, informó un funcionario judicial el miércoles.

Un cirujano plástico acusó a Jakapong Jakrajutatip, también conocida como Anne Jakrajutatip, de presunto fraude y ocultación de información.

o

Según el demandante, Jakrajutatip intentó persuadirle en 2023 para que invirtiera en JKN Global Group, la compañía copropietaria del certamen.

El presunto fraude se eleva a 30 millones de bahts (930.000 dólares). El veredicto estaba previsto el martes, pero Jakapong no se presentó y el tribunal decidió emitir la orden de arresto.

El tribunal ha reprogramado el veredicto para el 26 de diciembre pero algunos medios aseguran que Jakapong se ha marchado a México.

o

El concurso de Miss Universo de este año, que ganó Miss México, concluyó la semana pasada tras una ola de escándalos que incluían acusaciones de sexismo.

En una emisión en directo que se hizo viral, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó "tonta" a Fátima Bosch, la representante mexicana de 25 años, por publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Miss Universo

Arrestos

Justicia

Fraude

Sucesos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La omisión de la fiscal general raya con el delito, ¿de qué lado está?”: congresista sobre informe que habla de supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y disidencias de las Farc

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Entretenimiento

Ver más
Angelina Jolie - AFP
Guerra en Ucrania

Captaron a Angelina Jolie visitando una ciudad ucraniana en la línea del frente

Actor Jesse Eisenberg | Foto: EFE
Actor

Actor Jesse Eisenberg reveló que donará un riñón a un desconocido: “estoy muy emocionado de hacerlo”

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia anotó gol en Inglaterra y tuvo una emotiva dedicatoria tras afrontar difícil momento

ELN - EFE
Secuestrados por el ELN

ELN entregó a cinco soldados que tenía secuestrados desde hace una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela

Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Equipo inspirado en la selección de Venezuela firmó su descenso a segunda división en importante liga de Sudamérica: "Igual que La Vinotinto fracasó sin mundial"

Antártida | Foto Canva
Antártida

Científicos descubren el hielo más antiguo del planeta: las burbujas atrapadas dentro revelan secretos de la atmósfera primitiva

Kris Boyd | Foto: AFP
NFL

Preocupación en la NFL: jugador de los New York Jets Kris Boyd fue baleado y se encuentra en estado crítico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre