"La voz del futuro se está callando": diputada mexicana sobre presunta persecución política en México

Durante los últimos meses, tanto jóvenes opositores como voces políticas críticas se han convertido en blanco de presunta persecución, hostigamiento y violencia política en México.

Una situación que políticos de bancadas de oposición al actual gobierno mexicano han expuesto ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y documente los casos que se viven allí.

La diputada del partido Acción Nacional, Laura Álvarez, quien denuncia que ha sido víctima de violencia política en México, habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre la situación que dice se vive en su país en materia de hostigamientos y represión a la libertad de expresión, especialmente a la oposición.

“Desde hace varios meses he sufrido de violencia política de género por dos diputados del partido mayoritario en la ciudad”, indicó Álvarez, quien dejó claro que, aunque ya puso las denuncias, hasta la fecha “han hecho caso omiso”.

“Minimizan mi labor política partidista, minimizan mi trabajo legislativo por mi relación conyugal a través de redes de comunicación, redes sociales, minimizan mi trabajo político en la ciudad”, añadió.

Frente a esta situación y los casos de hostigamiento a la libertad de expresión hacia los sectores de oposición en México, Laura Álvarez acudió a Washington para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visite su país, con el anhelo de que esta petición sea atendida con “brevedad”, ya que es de suma importancia que “se respeten los derechos humanos”.

En cuanto a la represión a la que se han visto sometidos los jóvenes manifestantes durante las últimas semanas, la diputada señaló que “no pertenecen a ninguna organización ni a un grupo político en específico”-

Afirma que, por el contrario, “son jóvenes libres que lo que exigían era ‘un México en paz, sin violencia y sin narco', y lo que tuvimos fueron murallas, golpeteos y juicios políticos a jóvenes que fueron pacíficamente a expresar su voluntad”.

“Es un problema que está pasando hoy en México y que hoy a la voz de liderazgo y futuro se está callando”, expresó Laura Álvarez para quien la presidente Claudia Sheinbaum no le está prestando la debida atención a esta situación a su modo de ver.

Respecto a los altos índices de violencia y feminicidios en su país, la diputada del partido Acción Nacional manifestó que “había estados seguros, pero hoy tenemos un gobierno que protege más a los delincuentes que a sus propios ciudadanos”.