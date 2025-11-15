Nace Ámbar, el tercer cóndor andino del programa de conservación de la Fundación Jaime Duque

La Fundación Parque Jaime Duque, ubicada en Tocancipá (Cundinamarca), celebró el nacimiento de Ámbar, una cría de cóndor andino que se convirtió en el tercer ejemplar nacido bajo su programa de conservación. El nacimiento ocurrió el 31 de octubre de 2025, y representa un nuevo hito científico: en menos de dos años, el equipo ha logrado que una misma pareja de cóndores se reproduzca exitosamente tres veces.

Los tres ejemplares permanecerán bajo cuidado especializado hasta cumplir aproximadamente dos años, momento en el cual serán liberados en una reserva natural de Colombia, dentro de un plan de repoblamiento y monitoreo satelital.

VEA TAMBIÉN El Colombiano Santiago J. Monroy Gana Reconocimiento Internacional con Foto del Oso Andino o

El proceso de incubación de Ámbar no fue sencillo. Según explicó Fernando Castro, director de conservación del proyecto Cóndor Andino de la Fundación Jaime Duque, el nacimiento requirió una atención constante del equipo técnico debido a una situación de emergencia durante la incubación.

“Decidimos dejar el huevo para que la pareja aprendiera a incubar por su cuenta, pero al quinto día observamos que el macho hacía rotaciones muy fuertes, incluso intentó picarlo. Actuamos rápidamente y logramos salvarlo. El huevo tenía daños en la cámara de aire y en la cáscara, lo que hizo que la incubación fuera muy irregular”, relató Castro.

VEA TAMBIÉN “Colombia ya no es la misma sociedad que veía héroes en los toreros”: senadora Esmeralda Hernández celebra el fin de las corridas de toros o

El huevo, que pesó 298 gramos, pasó varios días en incubación artificial, en condiciones controladas de temperatura y humedad. Su eclosión se demoró dos días más que la de sus hermanos, pero el resultado fue exitoso.

El plan contempla que, hacia los seis o siete meses, Wayra y Ámbar se integren con Rafiki, el primero en nacer, para iniciar su etapa de socialización como grupo juvenil, paso fundamental antes de su liberación.

La Fundación Jaime Duque proyecta que los tres cóndores puedan ser liberados entre 2027 y 2028, dependiendo de las condiciones ambientales y los permisos oficiales. “La edad ideal de liberación está entre los dos y cuatro años. Además, los cóndores no deben liberarse solos, deben hacerlo en grupo. Nuestra meta es que Rafiki espere a sus hermanas y puedan salir juntos hacia la libertad”, explicó Fernando Castro.

El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo y uno de los símbolos naturales de Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Sin embargo, enfrenta graves amenazas: la pérdida de hábitat, el envenenamiento y la caza ilegal han reducido drásticamente sus poblaciones.

En Colombia, la especie está catalogada como en peligro crítico de extinción; el programa de conservación liderado por la Fundación Jaime Duque, en alianza con autoridades ambientales y universidades, busca reproducir y reintroducir individuos sanos en ecosistemas protegidos, con el fin de fortalecer las poblaciones silvestres y asegurar su supervivencia.