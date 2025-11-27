NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
En mayo de 1981, el ciudadano turco Mehmet Ali Agca disparó varias veces contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro.

Un hombre que atacó al Papa Juan Pablo II en 1981 fue expulsado y escoltado fuera de la ciudad turca de Iznik este jueves antes de la visita del Papa León XIV, según informaron los medios turcos.

Cabe recordar que en mayo de 1981, el ciudadano turco Mehmet Ali Agca disparó varias veces contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro del Vaticano, hiriendo gravemente al pontífice.

El jueves, los medios turcos lo citaron diciendo que esperaba encontrarse con León "durante dos o tres minutos".

No obstante, Ali Agca fue retirado antes de la llegada del Papa, según informó el medio Halk TV.

Tras su ataque a Juan Pablo II, Agca fue condenado a cadena perpetua en Italia, que acabó cumpliendo en Ankara, la capital de Turquía. Fue liberado en enero de 2010 tras 29 años de prisión.

Juan Pablo II lo visitó en prisión en diciembre de 1983, donde se arrepintió del crimen, pero no especificó sus motivos.

Los medios turcos citaron al hombre en Iznik diciendo que quería "dar la bienvenida al Papa. Espero que podamos sentarnos y hablar en Iznik, o en Estambul, durante dos o tres minutos".

El pontífice estadounidense se encuentra estos días de visita en Turquía en el marco de su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia Católica.

Su parada en Iznik conmemorará el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, una reunión de obispos celebrada en el año 325 que dio lugar a una declaración de fe que sigue siendo fundamental para el cristianismo.

Videos

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Gustavo Petro y Paloma Valencia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo trampa, es evidente”: Paloma Valencia sobre los hallazgos del CNE en la campaña del presidente de Colombia

Más noticias

