Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Un hombre que atacó al Papa Juan Pablo II en 1981 fue expulsado y escoltado fuera de la ciudad turca de Iznik este jueves antes de la visita del Papa León XIV, según informaron los medios turcos.

Cabe recordar que en mayo de 1981, el ciudadano turco Mehmet Ali Agca disparó varias veces contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro del Vaticano, hiriendo gravemente al pontífice.

El jueves, los medios turcos lo citaron diciendo que esperaba encontrarse con León "durante dos o tres minutos".

No obstante, Ali Agca fue retirado antes de la llegada del Papa, según informó el medio Halk TV.

Tras su ataque a Juan Pablo II, Agca fue condenado a cadena perpetua en Italia, que acabó cumpliendo en Ankara, la capital de Turquía. Fue liberado en enero de 2010 tras 29 años de prisión.

Juan Pablo II lo visitó en prisión en diciembre de 1983, donde se arrepintió del crimen, pero no especificó sus motivos.

Los medios turcos citaron al hombre en Iznik diciendo que quería "dar la bienvenida al Papa. Espero que podamos sentarnos y hablar en Iznik, o en Estambul, durante dos o tres minutos".

El pontífice estadounidense se encuentra estos días de visita en Turquía en el marco de su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia Católica.

Su parada en Iznik conmemorará el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, una reunión de obispos celebrada en el año 325 que dio lugar a una declaración de fe que sigue siendo fundamental para el cristianismo.