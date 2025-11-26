Escándalo en Miss Universo: acusan en México a uno de los dueños del certamen por tráfico de drogas y armas

Un nuevo escándalo sacude a Miss Universo luego de que un empresario mexicano copropietario de la franquicia fuera acusado de presunto tráfico de drogas, armas y combustible robado, esto en medio de la polémica por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Se trataría de Raúl Rocha Cantú, quien actualmente es propietario del 50% de las acciones del certamen de belleza, que ha perdido promotores en los últimos años.

Según la Fiscalía General, el empresario del norte de México estaría implicado en un caso abierto en 2024 por tráfico de armas, de drogas y combustible robado.

"Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación", detalló en un comunicado la dependencia.

Aunque el informe puntualiza que hay órdenes de captura contra 13 acusados, los medios locales apuntan que Rocha sería uno de ellos.

Al parecer, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, es decir, que ahora funge como testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Cabe mencionar que otra copropietaria del concurso, Jakapong Jakrajutatip, es buscada por las autoridades de Bangkok por un presunto fraude de casi un millón de dólares.

El reciente escándalo recae sobre Rocha cuando la prensa lo señala, además, de tener supuestos negocios con el padre de Bosch, quien se alzó con la corona del certamen de belleza la semana pasada en Tailandia.

Bernardo Bosch, padre de la joven quien en los últimos siete años ocupó un alto cargo en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), negó en una declaración pública toda relación con Rocha.

"Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos", señala en el comunicado el padre de la reina de belleza.