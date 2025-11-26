NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Escándalo

Escándalo en Miss Universo: acusan en México a uno de los dueños del certamen por tráfico de drogas y armas

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Se trataría de Raúl Rocha Cantú, quien actualmente es propietario del 50% de las acciones del certamen de belleza.

Un nuevo escándalo sacude a Miss Universo luego de que un empresario mexicano copropietario de la franquicia fuera acusado de presunto tráfico de drogas, armas y combustible robado, esto en medio de la polémica por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Se trataría de Raúl Rocha Cantú, quien actualmente es propietario del 50% de las acciones del certamen de belleza, que ha perdido promotores en los últimos años.

o

Según la Fiscalía General, el empresario del norte de México estaría implicado en un caso abierto en 2024 por tráfico de armas, de drogas y combustible robado.

"Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación", detalló en un comunicado la dependencia.

Aunque el informe puntualiza que hay órdenes de captura contra 13 acusados, los medios locales apuntan que Rocha sería uno de ellos.

Al parecer, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, es decir, que ahora funge como testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Cabe mencionar que otra copropietaria del concurso, Jakapong Jakrajutatip, es buscada por las autoridades de Bangkok por un presunto fraude de casi un millón de dólares.

o

El reciente escándalo recae sobre Rocha cuando la prensa lo señala, además, de tener supuestos negocios con el padre de Bosch, quien se alzó con la corona del certamen de belleza la semana pasada en Tailandia.

Bernardo Bosch, padre de la joven quien en los últimos siete años ocupó un alto cargo en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), negó en una declaración pública toda relación con Rocha.

"Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos", señala en el comunicado el padre de la reina de belleza.

Temas relacionados:

Escándalo

Miss Universo

Tráfico de drogas

Armas

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Más de Judicial

Ver más
La exjefa de gabinete del Perú, Betsy Chávez - AFP
Perú

Ordenan la captura internacional de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez

Feminicidio

Imputan femicidio agravado, violencia sexual y homicidio con alevosía al nuevo "monstruo de Mamera"

Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Logo de Netflix (AFP)
Netflix

Así es "Netflix House", el primer parque temático, con entrada gratuita, de la reconocida plataforma de streaming

Nicolás Maduro/ Pedro Urruchurtu - Fotos AFP
Oposicion venezolana

¿Qué tipo de transición habría en Venezuela ante eventual caída del régimen de Maduro?

Sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuerza aérea de EE. UU. confirma con fotos los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela

Póster de 'Super Mario Galaxy' en Tokio - Foto AFP
The Super Mario Galaxy

Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Cartel de Los Soles

Gobierno Trump aumenta la presión sobre el Cartel de los Soles y busca designarlo como Organización Terrorista Extranjera

J Balvin, Britney Spears y Maluma / FOTO: Instagram
Maluma

Se conoce la verdadera razón que generó una rivalidad entre Maluma y J Balvin

Colombia

"Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio": Petro es fuertemente criticado por ir a un club de striptease en Lisboa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre