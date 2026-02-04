NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Venezuela

Liberan a Álvaro Algarra, corresponsal del medio de comunicación DW en Caracas

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
PNB en Venezuela / FOTO: EFE
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa agradeció la solidaridad y apoyo recibido de colegas y activistas desde que se reportó la desaparición forzada.

Familiares del periodista y corresponsal de Deutsche Welle (DW) en Caracas, Álvaro Algarra, anunciaron la tarde de este miércoles que el trabajador de la prensa fue puesto en libertad y está bien de salud.

Esto tras haber sido detenido por agentes policiales durante la mañana del mismo día, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El SNTP agradeció la solidaridad y apoyo recibido de colegas y activistas desde que se reportó su desaparición forzada, luego de que agentes, supuestamente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lo sacaran de su residencia en Caracas alrededor de las 11:00 a. m.

En medio de las excarcelaciones que anunció el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez, y que se viene dando a ‘cuenta gotas’, este miércoles, en horas de la mañana se conoció la privativa de libertad.

La detención y posterior liberación de Algarra se da en medio de la excarcelación de varios presos políticos, la transformación del centro de detención El Helicoide y la ley de amnistía para los detenidos en la que se “está trabajando intensamente”, según Delcy Rodríguez.

Mientras el régimen asegura haber "liberado a cientos de presos políticos” desde los primeros días de enero hasta la fecha, cifras de organizaciones de derechos humanos reportan números inferiores debido a procesos de verificación en curso.

A pesar de estas medidas, diferentes ONG de DD. HH. advierten que aún permanecen en prisión más de 700 presos políticos.

El régimen de Venezuela, cabe apuntar, ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

Debido a la creciente presión de los Estados Unidos y tras la captura de Nicolás Maduro el régimen, hoy encabezado por Delcy Rodríguez, progresivamente excarcela a presos políticos.

No obstante, se presume que la tiranía continúa desarrollando la ya conocida ‘puerta giratoria’, término acuñado por la sociedad civil venezolana para describir una estrategia de represión sistemática, la cual consiste en liberar a un grupo de prisioneros políticos, mientras de forma paralela detiene a nuevas personas que se oponen a la narco-dictadura.

En cuanto a la libertad de prensa, es sabido que, en Venezuela, la represión por parte del régimen contra el periodismo continúa. De momento, este asunto experimenta una escalada debido a la alta inestabilidad política y un nuevo marco legal restrictivo.

