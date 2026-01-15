NTN24
Presos políticos

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El entrevistado en el programa Club de Prensa de NTN24 habló de una propuesta que será llevada ante la administración Trump para supervisar las excarcelaciones en Venezuela así como el cierre real de los centros de tortura del régimen.

José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano, habló en el programa Club de Prensa de NTN24 sobre la suerte de los privados de libertad en el país caribeño a manos de la narco-dictadura.

o

“Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año... Mi presencia aquí (en Estados Unidos) obedece a un compromiso moral”, expresó el entrevistado.

o

"En Venezuela hoy no hay más de 90 excarcelaciones, mientras Jorge Rodríguez dice que hay más de 400... Le hemos dado a María Corina Machado una propuesta para que la eleve (ante el Gobierno de Estados Unidos). Queremos impulsar una comisión para la supervisión de estos centros penitenciarios”, acotó.

o

Este pronunciamiento de Rodríguez Araña se da mientras la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se reúne con el Gobierno de Estados Unidos en Washington.

