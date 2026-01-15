"Queremos saber la verdad sobre China": la CIA publica inquietante video en mandarín con instructivo para ser informante de la agencia

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó este jueves un inquietante video desde sus redes sociales en el que invita a ciudadanos chinos a servir de informantes de la agencia sobre asuntos del país asiático.

“Este video ofrece una guía completa para contactar con la CIA de forma segura. Aquí hay algunos aspectos a considerar antes y durante dicho contacto seguro. La CIA quiere saber la verdad sobre China; buscamos personas que la conozcan y puedan decirla”, dice la publicación en la red social X de la agencia.

El video, con una duración de dos minutos, explica el paso a paso para mantener contacto con la agencia estadounidense de forma segura.

La CIA recomienda utilizar herramientas seguras como navegadores y VPN para evitar ser descubiertos por el gobierno chino.

“Utilice herramientas seguras como el navegador Tor para acceder de forma anónima”, dice uno de los fotogramas del video en mandarín.

A su vez, la Central de Inteligencia estadounidense recomienda utilizar Telegram y evitar el uso de redes de Internet públicas.

En ese sentido, insta a los eventuales informantes a navegar desde la Dark Web con el navegador Tor.

Por último, pide la colaboración de los ciudadanos del país asiático para “compartir las verdades de China para un futuro mejor”.

En mayo de 2025, la agencia de inteligencia también publicó un video en mandarín para atraer a funcionarios chinos para ser agentes al servicio de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump ha impulsado campañas similares en otros países asiáticos como Irán y Corea del Norte.