NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
PDVSA

PDVSA confirma negociaciones con Estados Unidos para "la venta de volúmenes de petróleo"

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de PDVSA (AFP)
Este anuncio ocurre horas después de que Trump señalara que que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Este miércoles, la estatal petrolera de Venezuela (PDVSA) confirmó que actualmente negocia con el Gobierno de Estados Unidos para la venta de petróleo.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

“El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, finalizó Trump su mensaje publicado en la red Truth Social.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha insistido en tomar control del petróleo venezolano y administrar el país, pese al discurso en rechazo por parte de Delcy Rodríguez y figuras de la dictadura.

Trump, además, ya anunció a las personas de su gobierno que dijo que “estarán a cargo” de Venezuela.

Estas personas son el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

El comunicado de PDVSA:

"Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petroleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", señaló.

Asimismo, la empresa confirmó que "este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes"

"PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global", finalizó.

Foto: PDVSA
Foto: PDVSA

 

Cabe recordar, además, que el Ejército estadounidense anunció este miércoles la incautación de un buque petrolero sancionado en el Mar Caribe, el segundo barco capturado por las fuerzas estadounidenses en un solo día.

Esto después de que se confirmara detención de un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca.

