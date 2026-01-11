Los incendios forestales que azotan a la Patagonia ya han arrasado con más de 15.000 hectáreas

Los Incendios forestales que azotan a la Patagonia argentina han consumido hasta este domingo más de 15.000 hectáreas y arrasaron varias viviendas, mientras cientos de brigadistas y vecinos voluntarios intentan contener el fuego en cuanto llegan las primeras lluvias a algunas zonas afectadas.

Según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en un comunicado, el incendio más grande empezó el lunes cerca la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, y en una semana afectó un estimado de 11.970 hectáreas, área que se duplicó entre el sábado y el domingo,

Más de 500 personas entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo trabajan en los focos de fuego. Y las brigadas comunitarias compuestas por decenas de vecinos apoyan las operaciones en primera línea.

Los incendios se producen un año después de los peores incendios forestales en la Patagonia en tres décadas, con 32.000 hectáreas afectadas, en una seguidilla que pone bajo presión a los sistemas oficiales y comunitarios de combate del fuego.

Pese al esfuerzo de cientos de brigadistas, el fuego devoró miles de hectáreas de vegetación y rodeó la pequeña localidad de Epuyén, un paraje de poco más de 2.000 habitantes encerrado entre un lago de origen glaciar y cerros con bosques nativos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo en una entrevista radial que la situación en la zona amaneció "más tranquila" el domingo pero que "sigue siendo muy crítica".

Torres llamó a "no relativizar nunca más la implicancia del cambio climático" y destacó que la provincia atraviesa "la peor sequía desde 1965".

El otro gran foco activo se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut. Su extensión no fue precisada por las autoridades, aunque Greenpeace calculó que el jueves ya había superado las 1.000 hectáreas.

Además, las brigadas trabajan para mantener contenidos otros dos incendios en Chubut y Santa Cruz que ya afectaron casi 3.800 hectáreas en los últimos días, informó la Agencia Federal de Emergencias.

El domingo se sumaron a las operaciones más brigadistas desde la provincia de Córdoba (centro) y el vecino Chile ofreció ayuda.

"Las instituciones están sobrepasadas, nosotros también. El incendio es gigantesco, lleva días teniendo comportamiento extremo. El agotamiento físico y mental nos tiene al límite", escribió el sábado en sus redes la Brigada Patagónica, que como muchas otras se financia con donaciones.

Un brigadista voluntario que trabajaba en la zona de Epuyén está internado en terapia intensiva en Bariloche por quemaduras graves, informaron autoridades sanitarias a la prensa local.

Unos 3.000 turistas fueron evacuados de la zona en los últimos días y al menos 10 viviendas se incendiaron, señaló Torres.