"Llegaron cerca de la puerta de mi casa; mi señora estaba sola": expresidente Álvaro Uribe denunció episodio violento frente a su vivienda

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se pronunció a través de su cuenta en X sobre un evento violento ocurrido frente a su vivienda, donde aseguró que un grupo de personas llegó en buses y protagonizó una confrontación en las afueras de su casa.

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“La provocación violenta de Iván Cepeda y del representante Muriel, cuya elección estimularon grupos criminales”, así fue como describió Uribe el episodio, al referirse a la presencia de “activistas del Pacto Histórico” en el lugar.

Según relató, las personas llegaron en tres grandes buses y se ubicaron cerca de la puerta de su residencia. “Mi señora estaba sola. Me llamaron. Suspendí una agenda política que adelantaba en Medellín y subí a la casa”, escribió.

Señaló que encontró una fila de personas que, según él, custodiaban a unos pintores que realizaban un mural en una pared cercana a su vivienda. En medio del altercado, afirmó que “utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó. También hirieron a un Mayor de mi seguridad”.

Uribe indicó que intentó dialogar con los jóvenes presentes y aseguró que les advirtió que borraría el mural. “Antes de provocar violencia contra mi familia y nuestra casa tenían que matarme”, expresó en su publicación.

Sergio Molina, profesor universitario, era el encargado de mantener el diálogo con los activistas. Sin embargo, “interrumpieron para hablar con Iván Cepeda. Luego de hablar con Cepeda no quisieron irse”.

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Al finalizar su declaración, Uribe invitó a “los jóvenes a dialogar” y señaló a Iván Cepeda y al representante Hernán Muriel “responsables de actos de provocación de violencia, para lo cual engañan a los jóvenes”.

Añadió que posterior al evento, “un grupo criminal amenazó por teléfono al Comunicador del Centro Democrático”. Frente a estas violentas practicas sentenció: “Ojo, colombianos, Cepeda es violencia y destrucción”.