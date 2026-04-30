Estados Unidos envió contundente mensaje a sus aliados europeos sobre apoyo a flotilla de ayuda a Gaza

Este jueves, Estados Unidos demostró su respaldo a Israel, luego de que las fuerzas militares israelíes interceptaran una flotilla con ayuda humanitaria que tenía como destino Gaza. Asimismo, Washington envió un contundente mensaje a sus aliados europeos, desde cuyos territorios zarparon los barcos.

Ante esto, el portavoz del Departamento de Estado de la nación norteamericana, Tommy Pigott, condenó lo que consideró una iniciativa a favor del movimiento islamista palestino Hamás.

“Estados Unidos espera que todos nuestros aliados (...) adopten medidas contundentes contra esta inútil maniobra política, negando el acceso a puertos, el atraque, la salida y el repostaje a los buques que participen en la flotilla", indicó Pigott por medio de un comunicado.

De igual manera, afirmo que su nación “estudiará el uso de las herramientas disponibles para imponer consecuencias a quienes presten apoyo a esta flotilla pro-Hamás y respalda las acciones legales de nuestros aliados en su contra".

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud afirmaron que 211 personas fueron detenidas por Israel, incluida una concejala del Ayuntamiento de París, en aguas internacionales frente a la isla griega de Creta.

Los activistas de la flotilla buscaban romper el bloqueo israelí a Gaza, el territorio palestino costero en ruinas tras dos años de ofensiva israelí en represalia por el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por el grupo criminal de Hamás contra Israel.

Ante esta situación, se conoció que el gobierno de España, el cual frecuentemente tiene desacuerdos con los Estados Unidos, condenó enérgicamente la acción de Israel contra los barcos y convocó al encargado de negocios israelí en Madrid.

Inicialmente, la flotilla estaba compuesta por más de 50 embarcaciones, las cuales partieron durante las últimas semanas desde Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).