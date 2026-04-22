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Miércoles, 22 de abril de 2026
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estrecho de Ormuz

Gobierno de Panamá reclama que buque con su bandera fue incautado por el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
La cancillería de Panamá dijo en un comunicado que la embarcación MSC-Francesca, una de las involucradas, tiene "bandera panameña" y es "de propietarios italianos".

El gobierno de Panamá confirmó este miércoles que uno de los dos buques incautados por las fuerzas navales del régimen de Irán en el estrecho de Ormuz es de bandera panameña y calificó el acto como un "grave atentado" contra la seguridad marítima.

La cancillería de Panamá dijo en un comunicado que la embarcación MSC-Francesca, una de las involucradas, tiene "bandera panameña" y es "de propietarios italianos".

"Este tipo de acciones aumentan las tensiones en el Golfo (...), representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga porque el Estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes", agregó la nota.

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Los Guardianes de la Revolución Islámica -ejército ideológico del régimen de Irán- anunciaron este miércoles que detuvieron en el estrecho de Ormuz "dos barcos infractores" que "fueron incautados" y dirigidos a la costa iraní.

Los identificaron como "MSC-FRANCESCA", que dijeron pertenecía "al régimen sionista" en referencia a Israel, y "EPAMINONDAS".

El gobierno panameño rechazó "las acciones unilaterales que menoscaban el libre tránsito y ponen en riesgo vidas humanas".

Teherán ha dicho que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

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Por su lado, Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes por ese estrecho obstruido desde el estallido de la guerra el 28 de febrero tras los ataques de Washington e Israel contra el régimen.

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