Asesinan a dos colaboradores de la campaña presidencial de Aberlado de la Espriella a dos semanas de las elecciones en Colombia

A dos semanas de las elecciones presidenciales, la violencia volvió a golpear la campaña presidencial en Colombia. Colaboradores de Abelardo de la Espriella confirmaron el asesinato de dos miembros de su equipo político en el departamento del Meta.

Las víctimas fueron identificadas como el exalcalde Rogers Devia, quien coordinaba la campaña en esa región, y el exsecretario de gobierno Fabián Cardona, ambos se movilizaban por el sector conocido como El Cruce, en jurisdicción de Cubarral, cuando fueron atacados a tiros por hombres armados.

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Tras el doble homicidio, la gobernación del Meta anunció una recompensa para dar con los responsables, mientras crece la preocupación por la seguridad en medio del arranque de la contienda electoral.

"Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática", dijo en X la Defensoría del Pueblo este sábado.

La seguridad es un tema central de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El senador y favorito según las encuestas, Iván Cepeda, y los que lo siguen, de la Espriella y Paloma Valencia, han denunciado amenazas de muerte.

Los tres hacen campaña con fuertes esquemas de seguridad en medio de una ola de atentados y asesinatos en el país.