Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Australia

Lo que se sabe de las jugadoras iraníes que fueron calificadas como "traidoras": varias dejaron Australia y regresarían a su país

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Hinchas iraníes. (AFP)
Hinchas iraníes. (AFP)
El equipo iraní femenino de fútbol abandonó Australia tras disputar la Copa de Asia, pero lo hizo sin al menos cinco jugadoras.

Ryma Sheermohammadi, activista iraní, denunció en NTN24 que conoce informaciones que apuntan a que familiares de las jugadoras de fútbol de la selección estarían retenidas para presionar a las deportistas a regresar a su país en medio de señalamientos de ser “traidoras” por no haber cantado el himno en medio de un partido de la Copa de Asia.

“La portera de esta selección habría dicho en Australia que sus familiares en Irán están retenidos, y los tiene como rehenes para presionarlas a ellas para volver a Irán”, afirmó.

La activista recordó que la traición según el código penal iraní es le pena de muerte. “en el mejor de los casos son cadena perpetúa”, lamentó.

“La situación es muy dramática porque Irán está en guerra. Y sabemos que cuando hay intervención militar las autoridades iraníes triplican los controles dentro del país. Ahora mismo hay controles por todas las calles de Irán, hay amenazas”, precisó.

El equipo iraní femenino de fútbol abandonó Australia tras disputar la Copa de Asia, pero lo hizo sin al menos cinco jugadoras que abandonaron la concentración y solicitaron asilo.

La delegación voló desde Sídney a Kuala Lumpur este martes, desde donde deberían continuar su viaje de regreso a Irán, según la cadena local ABC.

Australia concedió el lunes asilo a cinco de las futbolistas, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari, tildadas en su país de "traidoras" después de no haber cantado el himno nacional antes de un partido.

Según medios locales, al menos otras dos jugadores habrían pedido también el asilo.

o

La delegación voló desde Sídney a Kuala Lumpur este martes, desde donde deberían continuar su viaje de regreso a Irán, según la cadena local ABC.

Australia concedió el lunes asilo a cinco de las futbolistas, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari, tildadas en su país de "traidoras" después de no haber cantado el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

Según medios locales, al menos otras dos jugadores habrían pedido también el asilo.

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, justificó la aprobación de la demanda de asilo por miedo a que las futbolistas sean perseguidas en su país cuando regresen, informó el lunes.

Las cinco futbolistas que acabaron pidiendo asilo se fugaron de su hotel la madrugada del lunes.

"La policía australiana las trasladó a un lugar seguro. Anoche di mi aprobación final a sus solicitudes de visados humanitarios", indicó Burke ante la prensa.

"Pueden quedarse en Australia, aquí están seguras y hace falta que se sientan como en casa", añadió.

Según informó este martes la cadena pública ABC, citando fuentes del Ministerio del Interior, otras dos futbolistas habrían formalizado la demanda de asilo en las últimas horas.

o

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron a Australia unos días antes del inicio de los ataques de Estados e Israel que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatola Ali Jameneí, el 28 de febrero.

Según Burke, el gobierno australiano mantuvo conversaciones secretas durante días con las futbolistas con el fin de ultimar las demandas de asilo para aquellas que lo pidieran.

Durante el lunes, diferentes organizaciones y personalidades de ámbitos diversos, como el presidente Donald Trump, el hijo del último sah Reza Pahlavi o la escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, pidieron a las autoridades australianas que concediese el asilo a las futbolistas iraníes por miedo a que sufrieran represalias en su país.

Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las futbolistas corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país.

