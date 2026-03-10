Secretario de Guerra Pete Hegseth dice que este martes será el "día más intenso de ataques en Irán"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que “este martes será el día más intenso de ataques en Irán” desde el inicio de las operaciones, en conjunto con Israel desde el pasado 28 de febrero, contra el régimen instalado en Teherán.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. La mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques. Inteligencia más refinada y mejor que nunca”, afirmó Hegseth en declaraciones a los medios de comunicación.

Aseveró que, por otro, “en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha”.

“Esto no es una construcción nacional sin fin bajo los atolladeros que vimos con Bush u Obama. Ni siquiera se acerca. Nuestra generación de soldados no permitirá que eso vuelva a suceder, ni tampoco este presidente, que claramente se opuso a ese tipo de misiones interminables y de alcance nebuloso”, mencionó.

Las declaraciones de Hegseth se dan luego de que el presidente Donald Trump asegurara el lunes que la guerra contra Irán "terminará muy pronto", sin precisar cuándo, aunque Teherán, que sigue lanzando ataques con misiles y drones en el golfo Pérsico, rechazó sus palabras.

Declaraciones anteriores de Trump en el mismo sentido hicieron bajar los precios del petróleo, que se habían disparado, e impulsó los mercados bursátiles.

"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump en una conferencia de prensa en Florida, consultado sobre la ofensiva iniciada hace 11 días por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump también dijo que la evolución del conflicto está "muy por delante" del cronograma de cuatro a cinco semanas que había mencionado anteriormente.

Pero los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica dominada por el régimen, no estuvieron de acuerdo.

"Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra", dijo un portavoz del grupo en un comunicado publicado por medios iraníes.

Las decisiones y el futuro de la región "están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra", añadió el texto.

Trump amenazó además con golpear a Irán "muy, muy duro" si bloquea el transporte de petróleo en la región a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).