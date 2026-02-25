Primeras reacciones desde EE. UU. a ataque del régimen cubano a una lancha que dejó varios muertos: “el régimen debe ser relegado al basurero de la historia"

Este miércoles el régimen cubano confirmó que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla, según detalló en un comunicado el Ministerio del Interior de La Habana.

VEA TAMBIÉN Régimen cubano asegura que su guardia costera mató a cuatro personas que viajaban en una lancha con matrícula de Estados Unidos o

El hecho se registró en horas de la mañana, según informó el régimen, con una lancha que tiene matrícula de Florida, Estados Unidos.

“En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, dijo el régimen.

Asimismo, el comunicado señaló que, cuando un barco guardacostas se acercó a la embarcación registrada en Florida para identificar a los pasajeros, "se produjeron disparos desde la embarcación", hiriendo al capitán de la embarcación cubana.

"Como resultado del enfrentamiento en el lado extranjero, cuatro agresores murieron y otros seis resultaron heridos", dijo el ministerio y añadió que los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Tras esto, se conocieron las primeras reacciones desde Estados Unidos con un legislador como principal voz de rechazo hacia los eventos.

"#SOSCuba ¡La dictadura en Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las personas abordo! Este régimen debe ser relegado al basurero de la historia", dijo el representante Carlos Gimenez.

En otra publicación, Gimenez emitió un comunicado exigiendo una investigación "urgente".

“Estoy solicitando una investigación inmediata sobre esta masacre. Las autoridades de Estados Unidos deben determinar si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal y establecer exactamente qué ocurrió. El régimen en Cuba debe ser relegado al basurero de la historia por sus incontables crímenes contra la humanidad”, dijo el congresista Gimenez.

El congresista Gimenez, además, señaló que "está monitoreando de cerca la situación y ha solicitado detalles adicionales al Departamento de Estado y al ejército de los Estados Unidos, para obtener todos los hechos relevantes y asegurar que este asunto reciba la atención urgente que exige".