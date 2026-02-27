NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Irán

Gobierno Trump designa a Irán como Estado que practica "detenciones arbitrarias" y aumenta la tensión entre ambas naciones

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
El anuncio llega en momentos en que Estados Unidos amenaza con una acción militar contra Teherán.

El Gobierno de Estados Unidos designó este viernes a Irán como un Estado que practica "detenciones arbitrarias", representando así la primera medida de este tipo en el marco de una nueva lista negra que podría eventualmente derivar en restricciones de viaje.

El anuncio llega en momentos en que Estados Unidos amenaza con una acción militar contra Teherán y hay conversaciones para que el régimen islámico renuncia a sus aspiraciones nucleares.

"El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, medidas que podrían poner fin a esta designación y a acciones asociadas", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio en un comunicado.

o

Rubio dijo que si Irán no muestra progresos, Estados Unidos eventualmente decidirá que los pasaportes estadounidenses son inválidos para viajar a Irán.

Washington solo les prohíbe a sus ciudadanos viajar a un país, Corea del Norte, y muchos iraníes-estadounidenses viajan rutinariamente a Irán, gobernado desde 1979 por un régimen teocrático tras el derrocamiento del sah proestadounidense.

Cabe recordar que, en septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que creó la lista negra por detenciones arbitrarias, algo similar a las designaciones que hace en materia de terrorismo. Irán es el primer país en ser incluido en la lista negra.

La república islámica ha detenido a varios estadounidenses en los últimos años, generalmente personas con doble nacionalidad a quienes el gobierno considera ciudadanos iraníes.

"Ningún estadounidense debería viajar a Irán por ninguna razón. Reiteramos nuestro llamado a los estadounidenses que se encuentran actualmente en Irán a que salgan de inmediato", dijo Rubio.

