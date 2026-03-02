NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Nosotros, la mayoría de los iraníes, no vemos eso como ataque, Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho": Galin Shirzad

marzo 2, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
Galin Shirzad, activista iraní por los derechos de la mujer, habló en El Informativo de NTN24 sobre la misión de las fuerzas de EE. UU. Que dio de baja al ayatolá Alí Jamenei.

El jefe del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, murió a sus 86 años el pasado 28 de febrero de 2026 tras una serie de ataques aéreos masivos en Teherán.

El líder supremo de Irán murió durante una operación militar conjunta denominada "Operación Epic Fury", ejecutada por fuerzas de Israel y Estados Unidos que impactó su complejo residencial en la capital.

Al respecto, Galin Shirzad, activista iraní por los derechos de la mujer, habló en El Informativo de NTN24.

“La mayoría de la gente en Irán, pedimos ayuda, han matado (el régimen) a más de 40.000 personas, ha sido una masacre, solo queremos derechos básicos, una vida normal”, expresó la entrevistada.

Posteriormente, acotó: “Con Israel tenemos un enemigo en común, el régimen (de Irán). Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho”.

En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, tras la muerte de Jamenei, Shirzad sostuvo: “ahora mismo las leyes islámicas persisten, las mujeres no tienen ningún derecho, tienen que obedecer a su marido, ellas no pueden pedir el divorcio, solo los maricos, en ese caso, si tienen hijos, se quedan con el padre o el abuelo, pero ya no serían de la madre”.

Respecto a la ofensiva de EE. UU. Sobre Irán que dio de baja al ayatolá Alí Jamenei y aquellas mujeres que se hacen llamar “feministas” que no ven positivo un cambio de régimen de Irán por la fuerza, la invitada en el canal de las Américas hizo énfasis.

“Yo eso no lo entiendo, yo soy activista por los derechos de la mujer, al parecer para ellas (“feministas”) hay mujeres más importantes que otras, son selectivas... Nosotros, la mayoría de los iraníes no vemos eso como ataque, lo vemos como ayuda, somos nueve millones fuera de Irán, somo un país fuera de Irán”, aseveró.

El régimen de Irán todavía no ha sido desarticulado en su totalidad, de hecho, quienes ahora están al mando han declarado 40 días de luto nacional.

La muerte de Jamenei ha generado una crisis de liderazgo sin precedentes, pues se ha establecido un consejo de liderazgo interino que incluye al presidente Masoud Pezeshkian y al jefe del Poder Judicial, mientras se define la sucesión permanente.

