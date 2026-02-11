Donald Trump se reúne con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para aumentar presión sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien busca que su aliado aumente la presión sobre Irán y sus programas nuclear y de misiles.

La administración Trump reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear, pero mantiene la amenaza militar contra la república islámica si no alcanzan un acuerdo.

Netanyahu, que visita por sexta vez Estados Unidos en este segundo mandato del republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles balísticos de Teherán.

VEA TAMBIÉN Gobierno Trump emite una licencia que permite la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela o

Las autoridades iraníes, que denunciaron las "influencias destructivas" del viaje del líder israelí, se mostraron abiertas a permitir "inspecciones" sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, pero advirtieron que no cederán ante "exigencias”.

Antes de partir hacia Washington, Netanyahu avanzó que el encuentro se centrará en "las negociaciones con Irán", aunque también hablarán de Gaza y otras cuestiones regionales.

"Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación", explicó.

La oficina de Netanyahu adelantó que este enfatizará su preocupación por el arsenal de misiles de Irán, y no sólo por su programa nuclear.

Entretanto, Trump advirtió este martes en una entrevista al medio Axios que estaba "pensando" en enviar un segundo portaviones a la región.

VEA TAMBIÉN Congresistas republicanos señalan que traslado de Juan Pablo Guanipa a Maracaibo se logró con presión del Gobierno Trump o

"O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez", afirmó. "Tenemos una armada que se dirige allí y puede que otra esté en camino".

El 22 de junio, después de varias rondas de negociación con Teherán, Trump ordenó bombardear instalaciones nucleares del país durante la guerra de 12 días lanzada por Israel, potencia nuclear oficiosa, contra Irán.