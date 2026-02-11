NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Donald Trump se reúne con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para aumentar presión sobre Irán

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Netanyahu, que visita por sexta vez Estados Unidos en este segundo mandato del republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles balísticos de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien busca que su aliado aumente la presión sobre Irán y sus programas nuclear y de misiles.

La administración Trump reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear, pero mantiene la amenaza militar contra la república islámica si no alcanzan un acuerdo.

Las autoridades iraníes, que denunciaron las "influencias destructivas" del viaje del líder israelí, se mostraron abiertas a permitir "inspecciones" sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, pero advirtieron que no cederán ante "exigencias”.

Antes de partir hacia Washington, Netanyahu avanzó que el encuentro se centrará en "las negociaciones con Irán", aunque también hablarán de Gaza y otras cuestiones regionales.

"Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación", explicó.

La oficina de Netanyahu adelantó que este enfatizará su preocupación por el arsenal de misiles de Irán, y no sólo por su programa nuclear.

Entretanto, Trump advirtió este martes en una entrevista al medio Axios que estaba "pensando" en enviar un segundo portaviones a la región.

"O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez", afirmó. "Tenemos una armada que se dirige allí y puede que otra esté en camino".

El 22 de junio, después de varias rondas de negociación con Teherán, Trump ordenó bombardear instalaciones nucleares del país durante la guerra de 12 días lanzada por Israel, potencia nuclear oficiosa, contra Irán.

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Líder político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses privado de la libertad

Vladímir Putin, presidente de Rusia y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia

Rusia advierte que Ucrania se queda sin tiempo para aceptar sus condiciones de paz

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Estados Unidos ha estado en contacto con Diosdado Cabello incluso desde antes de la captura de Maduro: le advirtió que no reprimiera a opositores, según Reuters

