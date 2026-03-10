NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Estados Unidos ataca a Irán

"Cuídese usted de no ser eliminado": el régimen de Irán amenaza al presidente Donald Trump

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen rechazó las declaraciones de Trump, quien dijo que la guerra terminará "pronto" pero que golpearía "muy, muy duro" a Irán si continuaba paralizando el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

El régimen de Irán amenazó el martes al presidente Donald Trump y prometió no dejar salir ni una gota de petróleo de Oriente Medio mientras Estados Unidos e Israel continúen sus operaciones.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.

El régimen repudió las declaraciones de la víspera de Trump, quien dijo que la guerra terminará "pronto" pero que golpearía "muy, muy duro" a Irán si continuaba paralizando el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del crudo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo.

Esta perspectiva causa temor en los mercados, que temen un repunte brusco de los precios de la energía.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, que ha respondido con una serie de represalias militares y acciones destinadas a perturbar el tránsito energético en la región.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtió Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que su país está "preparado" para continuar con la guerra "el tiempo que sea necesario".

Los comentarios de Trump que aseguró que la contienda "terminará pronto" provocaron una fuerte caída de los precios del crudo, ahora entre 86 y 90 dólares el barril, y repuntes en las bolsas, tanto en Asia al cierre como en Europa a la apertura.

También retrocedieron los precios del gas en Europa, alrededor de un 15%. Además, para aliviar precios del crudo, Trump dijo sin apenas dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países.

La explosión de los precios del petróleo causó inquietud en todo el mundo. En muchos países de Asia se formaron largas filas en las gasolineras, a veces en un ambiente tenso.

Por su parte, el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser, señaló que la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz es "absolutamente crucial" y advirtió de las "consecuencias catastróficas" que podría acarrear un bloqueo prolongado.

Washington ha llamado a un cambio de régimen o, en su defecto, a la formación de un gobierno en Teherán afín a sus intereses. El lunes, Trump dijo que "no está contento" con el nombramiento como líder supremo de Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí, asesinado al inicio de las operaciones de Estados Unidos e Israel.

La administración Trump afirma que busca destruir las capacidades balísticas de Irán e impedir que se dote de la bomba atómica.

