María Corina Machado reacciona con sentido mensaje a la excarcelación de Lewis Mendoza y recuerda que el llanto de su hija "nos partió el alma"

La líder de la democracia y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó un sentido mensaje en su red social X luego de que se confirmara la excarcelación del dirigente de Vente Venezuela en Trujillo, Lewis Mendoza.

Machado se mostró emocionada con que Mendoza recobrara la libertad y recordó el llanto de la hija del dirigente de Vente Venezuela cuando fue encarcelado.

“Querido Lewis, es una bendición que estés de regreso con tu familia. De vuelta con Jennifer y con tu hija, cuyo llanto desgarrador el día que te secuestraron nos partió el alma a todos y le dio la vuelta al mundo”, expresó Machado.

La líder de la democracia le mencionó, además, a Mendoza que “Venezuela te recibe, te abraza y te reconoce como el héroe que eres”.

La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de Mendoza y recordó que había sido arbitrariamente detenido el pasado 4 de octubre de 2025.

Confirmada por el Foro Penal la excarcelación del hoy expreso político Lewis José Mendoza Villegas, arbitrariamente detenido desde el 04/10/2025, entrando a su casa con su hijita, su madre, esposa y seres queridos”, publicó la ONG.

El régimen venezolano, después de la operación de Estados Unidos que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro, ha excarcelado a casi 500 personas, según datos de la ONG Foro Penal.

Además, desde la promulgación de la Ley de Amnistía, el régimen ha dejado en libertad, según los datos de la organización a 65 personas.