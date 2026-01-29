"Cuando Petro se enfrente con Marco Rubio y Donald Trump, las cosas que le van a pedir van a ser tan grandes que lo van a dejar como un mentiroso": exembajador de Panamá ante la OEA

En el marco del Foro Económico Internacional CAF, el exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, habló en NTN24 con Claudia Gurisatti, sobre el régimen venezolano, que ahora es encabezado por Delcy Rodríguez.

El exembajador afirmó en la entrevista que los miembros del régimen "ya están en mora con la libertad de los presos políticos, eso no lo han cumplido. La otra semana cumplimos un mes de lo ocurrió con Nicolás Maduro".

"Están jugando con fuego, me refiero a Delcy, su hermano y Vladimir Padrino; y ni qué decir de Diosdado Cabello", añadió Cochez, quien también aseguró que otro paso importante en la transición del país es que se "deben abrir los medios de comunicación, que yo creo que es importante para la población tener medios diferentes a los que están totalmente arrodillados al régimen".

Y también se tiene que propiciar "la verdadera independencia y camino hacia una transición”. “Se deben cambiar los órganos: Corte Suprema, Consejo Nacional Electoral", afirmó.

Además, explicó que ante las largas que da el chavismo ante las exigencias de Estados Unidos, hay que tener claro que "una de las premisas de la administración Trump es que con esa gente no se puede dialogar ni llegar a acuerdos porque no los cumplen. Si no los cumplen en el tiempo que les han dado los echaran".

Y "si tienen que hacerlo vía militar como hicieron con Maduro la gente lo va a aplaudir. Hay gente hay que sacarla de otra manera porque no ceden el poder cuando lo han acumulado", un poder que en el caso de Venezuela "no solo lo han acumulado políticamente, lo han acumulado económicamente a través del narcotráfico, de la minería ilegal".

Cochez también se refirió a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien sugirió que Maduro sea devuelto a Venezuela para que sea juzgado allá: "Me sorprende cada que lo escucho hablar. Ha emprendido, a tres días de su viaje a Washington, una batalla contra Donald Trump".

"Petro al final de cuentas lo que quiere es que lo desinviten porque cuando él se enfrente con Marco Rubio y Donald Trump en Washington, las cosas que le van a pedir van a ser tan grandes que lo van a dejar como un mentiroso", puntualizó.