NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Senador republicano lanza advertencia al régimen venezolano: "EE. UU. está observando. La opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Delcy Rodríguez y los matones de Maduro debe parar"

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Rick Scott, senador de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
A pesar de ciertos avances en Venezuela a raíz de la presión que ejerce Casa Blanca sobre Miraflores, varias ONG reportan que aún permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos en el país caribeño.

El senador de Estados Unidos Rick Scott lanzó una advertencia al régimen venezolano hoy a cargo de Delcy Rodríguez.

El legislador de la unión americana se refirió a la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, los presos políticos y a la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional chavista y promulgada por Rodríguez.

A través de su cuenta oficial en X (Twitter), Scott mencionó: “Me alegra que Juan Pablo Guanipa esté libre, pero muchos de los presos políticos hoy en día siguen tras las rejas o en arresto domiciliario”.

“No podemos detenernos hasta que todos los presos políticos sean liberados incondicionalmente”, continuó el republicano.

“Estados Unidos está observando. ¡La opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Delcy Rodríguez y los matones de Maduro debe PARAR!”, concluyó.

La situación de los presos políticos en Venezuela atraviesa un momento de cambios drásticos tras la captura de Nicolás Maduro en enero del año en curso.

Aunque el ilegítimo Parlamento aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía el pasado 19 de febrero, todavía permanecen tras las rejas cientos de prisioneros políticos.

Esta ley, en lo teórico, busca la liberación de personas detenidas por motivos políticos entre 1999 y 2026, aunque excluye a quienes enfrentan cargos por terrorismo o acciones armadas contra la soberanía.

Desde el 8 de enero se han registrado más de 460 excarcelaciones verificadas por la ONG Foro Penal.

Sin embargo, recientemente más de 200 presos políticos (principalmente en la cárcel El Rodeo I) iniciaron una huelga de hambre este fin de semana. Protestan por haber sido excluidos de la amnistía y denuncian condiciones inhumanas y falta de atención médica.

A pesar de los “avances”, Foro Penal reporta que aún permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos.

El proceso continúa siendo selectivo y a "cuentagotas", lo que mantiene la tensión entre los familiares y las organizaciones de derechos humanos que exigen "libertad plena para todos".

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Rick Scott

Delcy Rodríguez

Cae Maduro en Venezuela

