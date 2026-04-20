Estados Unidos reveló imágenes inéditas de interceptación a buque comercial que retó bloqueo de Trump a puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos reveló imágenes inéditas de la interceptación que hicieron sus fuerzas a un buque comercial que retó el bloqueo anunciado en días pasados por el presidente Donald Trump a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

El carguero Touska, con bandera iraní, intentó romper el bloqueo por lo que en el Golfo de Omán fue interceptado por Estados Unidos.

“Los infantes de marina de EE. UU. parten del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7) en helicóptero y transitan sobre el mar Arábigo para abordar y capturar el M/V Touska. Los infantes de marina descendieron en rappel al buque con bandera iraní, el 19 de abril”, confirmó el Comando.

Las fuerzas de Estados Unidos precisaron que la operación se dio “después de que el destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) desactivara la propulsión de Touska cuando el buque comercial no cumplió con repetidas advertencias de las fuerzas de EE. UU. durante un período de seis horas”.

Según los últimos datos disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 km de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, unas seis horas antes del anuncio de Trump.

De acuerdo a las cifras publicadas el sábado por la mañana por el ejército, desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes el 13 de abril, "23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas americanas de regresar".

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Irán levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado anunció que recuperaba el "control estricto" del estrecho en respuesta a la decisión de EE. UU. de mantener el bloqueo de sus puertos.

En un mensaje anterior publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico, entre otros.