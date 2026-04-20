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Lunes, 20 de abril de 2026
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Madrid

María Corina Machado menciona puntos a "corto plazo" para el "desmontaje de la represión" en Venezuela y explica por qué acepta nuevas elecciones

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Machado condicionó la participación en unas elecciones, no obstante, en que se conforme un nuevo Consejo Electoral en Venezuela.

La líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de la Paz se pronunció en un importante encuentro organizado por Nueva Economía Forum, en medio de su paso por Madrid, en donde habló del futuro económico y político de Venezuela.

Expresó que Venezuela se encuentra frente a una la generación que consideró “mejor preparada” para concluir lo que llamó el “desalojo de un régimen criminal”.

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Mencionó que en Venezuela se vive un momento histórico comparable con la caída del muro de Berlín, pero con impacto en las Américas y enumeró algunos objetivos a corto plazo para terminar de concluir el "desmontaje de la represión".

Entre esos objetivos, María Corina describió la liberación de todos los presos políticos incluidos los militares, el desmontaje de los centros de tortura, y el regreso de todos los exiliados. “Millones de venezolanos fueron obligados a abandonar su país”, lamentó.

Pidió garantías para la participación política. “A ello nos estamos dedicando en todos los países que hemos visitado”.

Machado, como lo ha mencionado en varias oportunidades, habló de la necesidad de que haya nuevas elecciones en Venezuela. “Decidimos aceptar la convocatoria de una nueva elección para ratificar el mandato que los venezolanos ya expresamos”.

“Es la demostración del carácter cívico, pacífico y democrático de nuestro movimiento”, mencionó, aunque puso como condición que se conforme un nuevo Consejo Electoral en Venezuela.

La líder democrática reclamó a las fuerzas políticas del mundo que reconozcan que la sociedad venezolana está lista para tomar el control de su país. “Le tienen miedo no a mí sino a la gente”, expresó sobre aquellos que se oponen hoy a elecciones.

Machado el pasado sábado tuvo un masivo e histórico encuentro con miles de personas, muchos venezolanos, en la emblemática Puerta del Sol de Madrid.

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